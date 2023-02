Clubul ACS Mediaș a depus la Transgaz cererea de a fi sprijinit pentru a juca meciurile de Liga 4 pe Stadionul Gaz Metan și așteaptă un răspuns până la reluarea Ligii 4 Sibiu. La solicitările precedente, Transgaz a a cerut chirie 7000 euro/meci, o sumă prea mare pentru bugetul clubului de Liga 4.

Conducerea ACS Mediaș 2022 așteaptă un răspuns de la Transgaz până la reluarea campionatului și speră ca echipa pregătită de Dumitru Solomon să se poată muta din martie pe Stadionul Gaz Metan, unde ar avea condiții mult mai bune.

Președintele ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean așteaptă ca echipa să poată juca pe Stadionul ”Gaz Metan” în termeni rezonabili. ”Am mai avut două solicitări la Transgaz anul trecut, pentru meciurile din turul Ligii a IV-a, dar ne-au cerut tariful normal, ca pentru oricare echipă care joacă acolo pe teren mare, circa 7000 euro pentru un meci. Am fost tratați ca oricare altă echipă și poate este normal, după toate cele întâmplate la Gaz Metan, le înțeleg poziția celor de la Transgaz. Acum, am depus altă solicitare pentru acest an, nu am primit încă un răspuns. Eu sper că se va ajunge la o înțelegere și cei de la Transgaz își vor da seamă că facem o treabă serioasă și suntem oameni care ne dorim binele fotbalului” a spus Ionuț Buzean.

”E anormal să mergem în alt oraș”

Situația trebuia rezolvată rapid, mai ales că ACS Mediaș ar putea juca din sezonul următor la Liga a III-a. ”Sperăm să se rezolve, noi ne gândim și la Liga a III-a pentru viitor și nu știm ce vom face. Nu cred că putem duce Liga 3 pe terenul de la Sparta și mi se pare anormal să mergem în alt oraș să jucăm, când avem aici un stadion. Sincer, să plătim 7ooo euro pentru un meci de Liga 4, este ceva enorm, raportat la ce buget avem noi. Romgaz, Primăria Mediaș și alte firme private ne sprijină, contează mult și că ACS este condus doar de medieșeni și nu mai sunt persoane din alte locuri. Banii sunt administrați transparent, corect, nu este vreun dubiu în acest sens. Dar este anormal să plătim 7000 euro pentru un meci, Transgaz este o companie de stat care își desfășoară activitatea la Mediaș și trebuie să își îndrepte ochii și spre noi” a mai spus fostul jucător al Gazului Metan. Ionuț Buzean a îmbrăcat tricoul alb-negru în 16 sezoane, timp în care a evoluat a strâns peste 300 de meciuri în Liga 1, Liga 2, Cupa României și în preliminariile Europa League.

Barajul, pe Sparta, Dumbrăveni sau Gaz Metan

O altă problemă spinoasă ar fi jocul de ”baraj” pentru promovare, în cazul în care ACS Mediaș va câștiga Liga a IV-a Sibiu. ”Dacă ajungem la baraj, vedem mai întâi dacă putem juca pe Sparta, dacă nu, ne gândim la Dumbrăveni sau în apropiere, să vedem cine ne poate găzdui. Sau, pentru jocul de baraj, poate chiar vom plăti suma de 7.000 euro, dar mai întâi trebuie să ajungem acolo” a mai precizat Ionuț Buzean.

ACS Mediaș va disputa sâmbătă, de la ora 11.00, un test pe ”Sparta” cu ASA Tg. Mureș, echipă care evoluează în Liga 4 Mureș. Primul joc oficial al echipei antrenate de Dumitru Solomon pe teren propriu în acest an din campionat va fi pe 18 martie, cu ACS Păltiniș Rășinari, în etapa 15 din Liga 4. După 13 etape, ACS Mediaș are punctaj maxim și este lider, fiind urmată la trei lungimi de Inter Sibiu, iar lupta dintre cele două rivale pentru câștigarea titluiui județean se va decide probabil în meciul direct.