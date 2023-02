Petra Hianu este unul dintre bucătarii care face diferența în gastronomia sibiană, aducând gusturi și tehnici de pregătire ale preparatelor din toată Europa, în micul oraș transilvănean.

Tânăra „a moștenit” plăcerea de a găti și, mai ales, de a folosi legume crescute în propria grădină de la bunica ei. Născută la Curtea de Argeș, bazele plăcerii de a lucra cu ingrediente proaspete a venit din familie. Copilărind în satul Domnești, viața la țară a lăsat urme și în preparatele ei până în ziua de astăzi.

„Pasiunea pentru gătit a apărut în bucătărie. Bunica mea a fost și ea bucătar și mi-a insuflat tot timpul dragostea pentru mâncare și în special pentru produsul românesc. Când eram copil, aveam acasă o grădină foarte mare și spuneau tot timpul că mă trimit „la piață”. Îmi dădea un coșuleț și mergeam în grădină, știam unde sunt puse toate legumele. Foarte rar am amintiri cu mersul la piață sau la magazin. De obicei, totul era legat de pământul pe care îl aveam în jurul casei și de anotimpuri. Probabil de acolo a început totul”, spune Petra, bucătar șef și administrator al restaurantului „Plai”.

De la Drept la bucătărie

După etapa copilăriei, Petra a uitat pentru o perioadă de timp de bucătărie și a venit la Sibiu pentru a urma cursurile Facultății de Drept din cadrul ULBS. Pentru câțiva ani a lucrat în domeniul licitaților publice și drept comercial. La 26 de ani, viața Petrei a luat o întorsătură neașteptată pentru ea.

„Partea de drept mă ajută în viața de zi cu zi în tot ceea ce ține de business și de partea birocratică, o rezolv mult mai ușor și înțeleg lucrurile mai bine. Cred că până la urmă Dreptul ne ajută în orice domeniu am fi. În schimb, gastronomia este o meserie cu pasiune și a devenit centrul vieții mele la momentul respectiv”, spune Petra.

Bucătăriile din Europa, aduse la Sibiu

Pentru Petra, cursul vieții s-a schimbat odată cu decizia de a pleca într-o vacanță în Italia, „vacanță” care a durat mai bine de zece ani. Plecată din 2008, în Italia a locuit cinci ani unde a aprofundat pasiunea pentru gătit, iar mai apoi pe listă au fost bifate și alte țări nordice a căror bucătărie au tentant-o.

„Am plecat în Italia într-o vacanță și nu m-am mai întors decât acum câțiva ani. A fost un periplu de mai bine de zece ani în Europa. În Italia am studiat gastronomia, unde pasiunea pentru acest domeniu s-a intensificat și am luat decizia de a face o școală privată în Roma. Am urmat cursurile școlii și după aceea am mers într-un stagiu de șase luni în Malta, pentru că prietenul meu era la momentul respectiv în Malta și de acolo a urmat o serie de experiențe în toată Europa”, spune tânăra.

„Cot la cot” cu bucătarii din restaurante cu stele Michelin

Petra a călătorit în toată Europa pentru „a descifra” tainele gătitului. Prima oprire a fost în Italia și a continuat mai apoi să învețe meserie în bucătării din Malta, Norvegia, Danemarca, Suedia și Cehia. Dintre toate, bucătăria mediteraneană este în topul preferințelor ei. „Lucram în diverse locuri. Făceam experiență în restaurante cu stele Michelin, hoteluri, tot ce ține de partea gastronomică. Dacă mi se părea interesant un loc făceam tot posibilul să ajung acolo”, povestește Petra.

„Plai” este restaurantul din Sibiu administrat de Petra și soțul ei, Paul, care a luat naștere în perioada pandemiei. Toate bucătăriile europene, dar și bucătăria tradițională din Muntenia și Oltenia, însumează experiențele culinare pe care sibienii și nu numai le pot experimenta la „Plai”. „Ne dorim ca cei care ne vor călca pragul să descopere terroir-ul(n. r. conceptul istoric și cultural) zonei, tradițiile și până la urmă cultura românească pentru că indiscutabil cultura înseamnă mâncare. Nu există una fără cealaltă”, spune bucătarul șef de la „Plai”.

IDEAL Evolution – Un proiect de suflet

Petra Hianu a pus Sibiul pe harta gastronomică a Europei, realizând primul simpozion de acest fel din România. Bucătari de renume precum Oldřich Sahajdák de la restaurantul „La Degustation” din Cehia, dar și bucătari români la fel ca Alex Petricean sau Alex Dumitru, bucătarul anului 2019 vin pentru o săptămână în orașul de pe Cibin pentru a lua contact cu gastronomia din zonă, printr-o serie de experiențe inedite.

„IDEAL Evolution este o abreviere a numelui de la Idei Dezvoltare Evoluție Abilități Local și este un proiect de suflet pe care l-am creat în 2019 la Sibiu și este prima conferință gastronomică internațională din România. Este un proiect în care am pus și toată experiența anterioară. „Plai-ul” ne ajută pentru că pe parcursul anului avem cine „for hands” (n.r. gătesc doi bucătari) și avem invitați din afara țării, de la antreprenori de restaurante, creatori de simpozioane gastronomice”, spune Petra Hianu.

Tânăra descrie restaurantul „Plai” ca fiind o bucătărie contemporan-creativă și „zero waste”, mai exact o bucătărie din care nimic nu se aruncă, un concept unic în Sibiu.