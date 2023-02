După ce Măgura Cisnădie a fost eliminată joi din cupă, pierzând în deplasare cu CSM Tg. Jiu, scor 24-27 (13-14), oficialii clubului sibian au depus memoriu la Federația de Handbal, în care cer suspendarea arbitrilor A. Manafu (București) și D. Pavel (Buzău). Cei doi arbitri au fost supervizați în jocul de la Tg. Jiu de către I. Șerbu(București).

Oficialii de la Măgura Cisnădie au trimis vineri prin e-mail memoriul la Federația de Handbal, urmând a prezenta ulterior și clipuri video cu înregistrarea fazelor în care acuză că au fost dezavantajați. Rămâne de văzut care va fi răspunsul Comisiei de Arbitri din cadrul Federației, în privința arbitrajului la acest meci.

La conferința de presă susținută la finalul jocului de la Tg. Jiu, antrenorul Măgurii, Alexandru Weber a protestat voalat la adresa arbitrajului. ”Ați văzut cum s-a desfășurat meciul, bănuiesc că ați fost în sală, nu am nimic de comentat, dar o să punem meciul online, să vadă toată lumea cum s-a disputat. Nu insinuez nimic, pur și simplu nu am nimic de comentat. Atât! Nu pot să vă spun unde s-a făcut diferența, pentru că ea are prea multe cauze” a spus Alexandru Weber.

Sibienii au mai făcut memoriu în acest sezon după partida de campionat, Gloria Bistrița Năsăud – Măgura Cisnădie, scor 36-29. Arbitrele acelui joc au fost suspendate pentru trei etape, după greșelile făcute împotriva echipei sibiene.