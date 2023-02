Antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu a fost nemulțumit de erorile din defensiva sibiană în disputa de la Iași, încheiată cu o victorie clară a gazdelor, scor 4-1. Șelimbăr a juca slab timp de 50 de minute, a încasat trei goluri, după care a reușit să echilibreze jocul și chiar să pună probleme principalei favorite la promovare.

”Voi face o analiză amănunțită, tot ce am pregătit la antrenamente nu s-a văzut în joc, în special în prima repriză, au fost greșeli individuale impardonabile, care ne-au costat. Nu a fost un dezastru, prima repriză a fost a Iașiului, dar a doua parte am dominat și am avut ocazii, dar Iașiul merita victoria. Când joci contra unei echipe foarte bune, primești două goluri pe greșeli mari, tactice, este clar că moralul nostru a avut de suferit. Jocul s-a reglat, apoi repriza a doua a început cu un alt gol primit. Mi s-a părut ofsaid la golul trei, dar nu are rost să discut de arbitraj, atâta timp cât facem astfel de erori. Luni voi face analiza meciului la Sibiu cu toată echipa. Au fost schimbări multe în iarnă în lot, unii nu au vrut să mai rămână, altora li s-a reziliat contractul, a apărut în presă. Din păcate, doi jucători importanți s-au accidentat destul de grav, nu știu dacă cauza este faptul că ne-am pregătit pe sintetic. Eu nu caut scuze, putem să jucăm și pe asfalt. Iașiul este principala favorită la promovare în acest sezon” a spus tehnicianul la conferința de presă susținută după jocul de la Iași.

Claudiu Niculescu a anunțat și obiectivele CSC 1599 Șelimbăr pentru finalul acestui sezon, dar și planurile pentru sezonul următor. ”Trebuie să ne liniștim în clasament, alt obiectiv nu putem avea în această primăvară. Mai avem două meciuri în sezonul regular și apoi în play-out vrem să terminăm cât mai sus în grupa noastră. În sezonul viitor, în funcție de ceea se va schimba din punct de vedere administrativ, ne vom fixa țelul, dar este clar că obiectivul în sezonul următor va fi play-off-ul”.

”Șelimbăr are forța să se bată la promovare”

Fostul internațional așteaptă să fie rezolvată până la startul sezonului viitor problema dreptului de promovare, dar anunță că va avea ambiții mari din toamnă. ”Șelimbăr nu are drept de promovare sezonul acesta, dar pe viitor ar putea avea forță să se bată la accederea în Liga 1, trebuie să se rezolve administrativ problema. Aici sunt oameni cu ambiții mari, care susțin în totalitate echipa, din toate punctele de vedere. La Șelimbăr m-au convins să vin în special oamenii din conducerea clubului și seriozitatea lor, clubul își respectă mereu jucătorii și are un proiect frumos, de viitor. Ceea ce se promite, aia se face și asta este foarte important acum în fotbalul românesc. Am contract aici, vreau să îl respect, am vorbit cu oamenii, avem un proiect împreună și în viitorul apropiat nu vreau sa plec, chiar dacă mă ofertează Dinamo”

Clau-gol va înfrunta etapa viitoare echipa unde a cunoscut atâtea satisfacții, Dinamo. ”Trebuie să pregătim bine meciul cu Dinamo, vom juca la Sibiu pe stadionul cel nou, sperăm să vină multă lume și să câștigăm, încă nu suntem liniștiți în clasament. De duminică mă concentrez la Dinamo ne așteaptă un meci foarte greu, ei au șanse în continuare la play-off, au un lot omogen, același ca și în toamnă” a mai spus tehnicianul lui Șelimbăr.

