Salariile din domeniul stomatologic din România sunt în medie de 3.500 euro pe lună, însă un medic dentist poate câștiga până la 10.000 de euro pe lună. Se estimează că în următorii 5 ani salariile în acest sector ar putea crește cu 40%.

Salariul brut, înainte de taxe şi fără bonusuri, al unui medic dentist variază în România între 140.000 lei pe an (12.000 lei pe lună) pe o poziţie entry-level şi poate ajunge şi la peste 250.000 lei pe an (peste 20.000 lei pe lună) pentru una de senior, cu peste 8 ani de experienţă. Trendurile din piaţa dentară, numărul tot mai ridicat al cererii de specialişti, dar şi creşterea numărului de pacienţi care au nevoie de tratamente specializate ar putea face ca veniturile medicilor stomatologi să crească cu aproximativ 40% în următorii 5 ani, potrivit Mediafax.

Veniturile obţinute de medicii specializaţi depăşesc însă media naţională. “Avem medici colaboratori care pot câştiga şi până la 10.000 de euro într-o lună. Sunt cadre medicale specializate în chirurgie dentară, ortodonţie, protetică sau paradontologie. Medicii specialişti din clinicile noastre lucrează în regim de colaborare, au un program normal de lucru – de 6-8 ore, dar avem şi cadre medicale care lucrează part-time. Media veniturilor unui medic dentist în clinicile noastre se ridică la circa 5.000 de euro pe lună”, a declarat Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog certificat în utilizarea tehnologiilor cu laser şi cofondator Life Dental Spa.

În Life Dental Spa lucrează în prezent 80 de medici, media de vârstă fiind de 30-35 ani. Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, în care este evaluat topul ţărilor în funcţie de cheltuielile în domeniul medical, Statele Unite, Belgia şi Danemarca sunt ţările cu cele mai mari salarii pentru medicii dentişti la nivel global. Opt din cele 10 ţări din top se află, însă, în Europa.

Comparativ, în SUA salariul mediu brut al unui medic dentist se ridică la echivalentul a peste 200.000 de euro pe an, al unuia din Belgia la 169.000 de euro pe an, în timp ce al unui medic dentist din Danemarca câştigă 165.000 euro pe an.

