FC Inter a câștigat, sâmbătă, pe terenul ”Pietricica” din Sibiu, scor 5-1 în amicalul cu AFC Quantum/Cuantic Arsenal Sibiu.

Cele două echipe evoluează în Liga 4, însă au obiective diferite. Golurile bleu-albaștrilor au fost marcate de Cristobal Oprișor (’15), Ionuț Bărculeț ‘(44), Brian Lemac (’50), Roberto Răcean (’72) și Ionuț Bratima (’90).

Pentru trupa lui Călin Moldovan, ultimele teste înainte de startul sezonului vor fi cu Unirea Alba Iulia (1 martie), și Alma Sibiu Under 19 (2 martie).

Președintele clubului Inter Sibiu, Teodor Birț este mulțumit de evoluția și rezultatele echipei în amicalele susținute în această iarnă. ”A fost un meci bun, ușor, ușor, ne apropiem de forma pe care trebuie să o avem, antrenorul a rulat două echipe, ambele s-au mișcat bine. A fost o săptămâna grea, s-a lucrat mult și a fost puțină oboseală. În partea secundă au jucat majoritatea celor nou veniți. Mi-au plăcut mult jocurile amicale, am învins adversari buni, am prins încredere și aste ne ajută mult în perspectiva jocului decisiv cu Mediaș și al barajului de promovare. Avem dubluri pe posturi, avem concurență, pentru că noi am terminat turul destul de puțini” a spus Teodor Birț.

Conducătorul clubului sibian este focusat să mai aducă în lot un mijlocaș central. ”Există soluții în lot, dar trebuie neapărat să mai aducem un fundaș central. Sper să îl găsim până la reluarea campionatului, așteptăm să înceapă Liga 3 și să vedem ce jucători mai rămân fără contract. Nu excludem un alt transfer, pe lângă cel al unui fundaș”.