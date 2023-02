După jocul de la Sfântu Gheorghe, câștigat sâmbătă de gazde cu 2-1, în care Hermannstadt a scăpat printre degete un rezultat pozitiv, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu s-a arătat foarte dezamăgit de erorile din defensivă. În plus, echipa sibiană nu reușește să profite că a avut din nou superioritate numerică.

“Jocul a fost așa cum ne așteptam, foarte dificil. După un început ezitant, temător, am pierdut multe mingi în primele 10 minute, apoi lucrurile s-au reglat și zic eu că rezultatul a fost unul mincinos la pauză, 1-0. Din păcate, facem cadouri, la faza golului trebuia să lăsăm mingea în corner. Facem niște greșeli individuale destul de mari, nu le înțeleg, dar acesta este fotbalul, beneficiază adversarul. A doua repriză cred că intrasem în joc după acea fază, acel penalty, am egalat și chiar credeam că putem pleca cu cele 3 puncte. Este al treilea meci în care jucăm în superioritate numerică și nu plecăm cu niciun punct. La golul doi, câștigăm mingea și nu jucăm o minge lungă pe atacant, noi vrem să ieșim numai cu mingea jos. Nu e normal, și echipele mari fac asta, nu îți cer să fii Maradona, în primul rând ești fundaș central. Sepsi face presiune, a câștigat acea minge, a apărut penalty și așa s-a scris istoria” a spus ”Măldă”.

”Trebuie să ne revenim, suntem bărbați!”

Tehnicianul nu vrea să mai ascundă rezultatele negative sub motivul depunctării și cere jucătorilor să își revină. ”Chiar credeam că putem scoate mai mult de aici. Am pus probleme, așezarea noastră a fost în regulă, dar când apare greșeala individuală atunci e greu. Ne doream trei puncte, s-a văzut că am forțat un pic, am vrut, dar din păcate am pierdut. Sunt dezamăgit în momentul în care se fac greșeli, cu toții facem, eu sunt principalul vinovat. Din punct de vedere tactic, jocul a fost gândit bine, vom analiza în vestiar, dar în toate jocurile facem greșeli. Sunt pozitiv, eu și conducerea, încercăm să îi încurajăm, dar trebuie să vină și de la tine, nu mă ascund în spatele acelor puncte. Trebuie să ne revenim, suntem bărbați, când e presiune te simți fotbalist, nu stăm numai în zona de confort”, a spus Măldărășanu, la finalul meciului de la Sfântu Gheorghe.

