Joe Smith este un artist tatuator din Statele Unite ale Americii, star al emisiunii „Inked”, cu milioane de vizualizări pe YouTube. El a venit pentru prima dată în România în cadrul unui schimb de experiență la Tatoo Transilvania, iar Sibiul l-a impresionat într-un mod plăcut.

Colaborarea dintre Ovidiu Popârțan și Joe Smith a luat naștere pe internet, mai precis în cadrul rețelelor sociale unde cei doi au făcut cunoștință. De acolo până la venirea lui Joe în România a mai fost un singur pas. „Am pregătit câteva tatuaje pe care le vom face împreună, el o să aibă și câteva solicitări de aici din zonă, iar pe lângă acestea, am pregătit o ședință foto pe care o să o facă aici în Sibiu. O să vizităm câteva obiective turistice, vrem să vizităm Muzeul ASTRA, Sighișoara, zilele trecute am fost la Castelul din Hunedoara și în Alba Iulia. O să mai avem aici în studio o zi în care o să facem niște picturi colaborative și individuale, va fi o zi în care vom face un „art fusion” și sperăm să se întoarcă înapoi la convenția de tatuaje din mai” spune Ovidiu Popârțan, fondator Transilvania Tattoo Studio și organizatorul Transilvania Tattoo Expo.

Cel mai important tatuaj este dedicat fiului său

Joe Smith vine din Connecticut, din Statele Unite ale Americii și este recunoscut pe plan internațional pentru lucrările impresionante pe care le realizează pe piele. El însuși este o apariție, fiind tatuat din cap până în picioare. „Iubesc tatuajele și fiind ceva ce îmi place am decis să îmi tatuez tot corpul când eram tânăr. Fiecare tatuaj are câte o semnificație, o poveste și ar dura foarte mult să explic tot. Cel mai important tatuaj pentru mine, cred că ar fi cel de pe fața mea, unde este scris Noah care este pentru fiul care a murit anul trecut” ne-a spus Joe.

România l-a impresionat plăcut

Aflat pentru prima dată în România, Joe a rămas impresionat de peisajele și oamenii de aici. „Este uimitor în România, toată lumea este foarte primitoare, oamenii s-au comportat frumos cu mine și sunt foarte fericit să fiu aici. Îmi place arhitectura clădirilor, iar arta de aici este interesantă. România este foarte frumoasă. Îmi place Transilvania și cu siguranță mă voi întoarce” spune Joe.

Zilele trecute, Joe împreună cu soția sa și Ovidiu Popârțan au vizitat Castelul Corvinilor, unde au avut o experiență interesantă. „Am văzut niște muncitor afară care stăteau pe schelă și am deschis geamul, iar ei m-au lăsat să ies pentru a face poze cu ei și să ating castelul din exterior. A fost foarte interesant”.

Experiența la Tatoo Transilvania este unică

Despre studioul din orașul transilvănean Joe a aflat de pe internet și astfel a luat naștere această colaborare. „Am aflat despre Ovidiu pe Instagram așa că l-am contactat și i-am întrebat dacă pot veni în vizită, iar ei au fost foarte primitori și m-au invitat aici. Sunt foarte recunoscător. Există o diferență între a tatua în România și în State, nu contează unde te duci, toată lumea gândește diferit și înveți de la fiecare”.

„Suntem foarte norocoși să îl avem la noi în studio pe Joe, să împărtășim experiența lui dobândită în peste 20 de ani de activitate în Statele Unite, unde a învățat de la unii dintre cei mai faimoși tatuatori din lume, oamenii care au pus bazele meseriei și de la care am prins noi primele idei și primele influențe aici în Europa. Din punctul meu de vedere este pentru noi o oportunitate unică să luăm contact cu scena de acolo prin intermediul lui. În cadrul acestui schimb de experiență o să ne tatuăm reciproc, abia aștept să îmi vină rândul. Cam în asta consta acest schimb de experiență, nu doar din impresii relatate și de cerneală pe piele” a spus Popârțan.

Nu a putut intra la o convenție din cauza tatuajelor de pe față

Înainte ca tatuajele să fie populare, Joe a trecut și printr-o experiență neplăcută, când nu i s-a permis accesul la o convenție datorită tatuajelor sale faciale. „În anii 90, a fost o Convenție Națională de Tatuaje care nu îi lăsa pe oameni să intre dacă aveau tatuaje pe mâini, gât sau fată. Dacă aveai, trebuia să le acoperi. A fost acum mult timp, dar este adevărat. Probabil asta s-a întâmplat pentru că tatuajele pe față erau un subiect „tabu” și nu își doreau ca oamenii să facă „alegerea greșită”, dar ce este greșit pentru unii, este corect pentru alții” ne-a povestit Joe.

Acum, acesta susține că nu a mai avut probleme, iar tatuajele nu i-au influențat viața. „Viața mereu se schimbă, chiar dacă ai tatuaje, chiar dacă nu. Nu îmi las tatuajele să îmi dicteze viața, pentru că o trăiesc așa cum vreau. Sunt fericit și nu contează dacă am tatuaje sau nu” a completat acesta.

Venirea în Transilvania a fost un vis pentru soția sa

Yohanna este soția lui Joe și este din Venezuela, iar venirea în România a fost un vis . „Acest oraș este minunat, este frumos. A fost un vis de-al meu să vin în Transilvania pentru că sunt pasionată de istorie, de vampiri, de filme și este uimitor. Sunt îndrăgostită de acest oraș. Îmi doresc să vin la Transilvania Tattoo Expo, mi se pare foarte interesant și sigur voi reveni în România” ne-a spus Yohanna.

Yohanna este la începutul drumului în ceea ce privește realizarea tatuajelor, dar face acest lucru cu pasiune și dedicare. „De doi ani sunt un artist de tatuaje și mi-au plăcut tatuajele de când eram un copil. Prima dată am început să pun piercing-uri și acum doi ani am început să fac tatuaje”.

Și-a găsit iubirea pe Internet

Povestea întâlnirii dintre cei doi este una deosebită și de această dată, Internetul fiind cheia legăturii lor. „Acum 10 ani, ne-am întâlnit pe Internet pentru că amândurora ne plac tatuajele și am început să vorbim. Noi locuim foarte departe și aveam această relație online. Acum un an, când ne-am întâlnit față în față în Europa, el m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui și am fost foarte încântată, aproape am leșinat. Ne-am căsătorit în Danemarca și încă nu îmi vine să cred că sunt împreună cu el, pentru că acum 10 ani nu mă gândeam că o să reușim. Acum în Transilvania suntem cumva în luna de miere” ne-a povestit Yohanna.

