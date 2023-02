Vlad Pop, din Cluj, nu este la prima sa experiență de acest fel. El revine în forță la cel mai dur maraton din lume, după ce a câștigat competiția de 193 de kilometri în 2019. Acesta îl urmează de altfel pe alt campion român, Tibi Ușeriu, cel care a triumfat de trei ori consecutiv în 2016, 2017 și 2018.

Lucrurile se complică însă și mai mult. La această ediție, Vlad Pop este dispus să alerge 620 de kilometri pe un traseu infernal, prin zăpadă, viscole și la temperaturi ce pot ajunge până la -50 de grade. Clujeanul a plecat de luni spre Canada, iar marți, 23 februarie, a luat deja startul la ora 19.30 (ora României), potrivit Adevărul.

I-a ieșit în cale un lup

„Organizatorii ne-au spus: dacă ai „ocazia” să te întâlneşti cu ursul polar, nu mai ai ce face. Chiar dacă fugi, ursul te prinde. Depinde de cum îţi este dat: să trăieşti sau să mori. Singurele animale sălbatice pe care le-am văzut pe traseu au fost un lup negru şi un linx, dar, aşa cum am citit, lupii nu atacă decât în haită, iar linxul era ocupat cu urmărirea unei prăzi”, a povestit Pop despre prima experienţă pe care a avut-o, în 2019, la această competiție. Tânărul s-a întoars anul acesta în pustiul îngheţat al celui mai extrem ultra maraton din lume pentru a obţine burse educaționale pentru copiii bolnavi de cancer. Este vorba despre 200 de copii grav bolnavi, bursierii MagicEDU de anul acesta.

Și tot el povestea despre maratonul din 2019 și despre efortul teribil pe care l-a făcut. „Pe ultima urcare am auzit că se apropie o maşină de mine, eram foarte obosit, aveam primele gânduri de a renunţa. Am auzit că se apropie de mine maşina şi mergea în acelaşi ritm cu mine. Din maşină s-a auzit vocea unui bărbat: «Să ştii că dacă vrei poţi să te opreşti, nu mai trebuie să suferi. Pot să te duc eu cu maşina până în sat.»”

Adevărata miză pentru Vlad Pop

A fost momentul în care a realizat încă o dată, în pofida oboselii care îl epuizase fizic și pshic, care este, de fapt, miza pentru el.

„Atunci am realizat că e momentul critic în care trebuia să iau o decizie, merg mai departe sau renunţ? Atunci a apărut întrebarea: «Tu de ce eşti aici? De ce alergi? Gândul la copiii din tabără şi motivul pentru care am alergat la cursa respectivă mi-a dat putere să merg mai departe. Când am deschis ochii, nu mai era nicio voce, nicio maşină, nici în faţa mea, nici în spatele meu»”, a povestit Vlad. A continuat şi a terminat primul cursa în condiţiile în care alerga de 35 de ore încontinuu, la temperaturi de -30 de grade Celsius, timp în care a făcut doar o pauză de somn de o oră şi jumătate. De această dată, competiția va fi mai lungă și mai grea.

Iar dacă pentru Vlad Pop cea mai dură competiție din lume a devenit o tradiție, la ediția din acest an pe listă mai apare un alt român. Este vorba de fotograful Adi Bulboacă. Cursa se încheie pe 3 martie, sau cel puțin pentru cei care reușesc să o termine. Rata abandonului este uriașă din cauza condițiilor infernale.

