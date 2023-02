A început misiunea de salvare a celei mai mari broaşte de pe pământ. Atunci când Cedrick Fogwan a avut prima întâlnire cu broasca goliat, a fost impresionat de proporţiile sale măreţe.

Este aproape ca şi cum ai ţine în braţe un bebeluş, spune el, după ce a manevrat una într-o misiune de salvare, relatează Mediafax.

Ecologistul camerunez a fost atât de captivat încât a înfiinţat un proiect pentru a lupta pentru viitorul acestei specii pe cale de dispariţie.

„Când am descoperit că această specie era unică, cea mai mare din lume, am spus că este ceva ce nu putem găsi cu uşurinţă în altă parte şi am fost mândru de ea”, spune el.

„Oamenii din zonă spun că sunt binecuvântaţi să aibă aşa ceva; ei îi atribuie o valoare culturală”.

Timp de decenii, broasca goliat a fost vânată excesiv pentru hrană şi pentru comerţul cu animale de companie în Camerun şi Guineea Ecuatorială, potrivit Independent.

Habitatul său de lângă râuri şi cursuri de apă este distrus rapid, iar broasca este acum clasificată ca fiind pe cale de dispariţie pe lista roşie oficială a extincţiilor.

Broasca este puţin cunoscută de ştiinţă şi chiar şi în Camerun, mulţi localnici nu sunt conştienţi de valoarea sa pentru ecosistem, cum ar fi faptul că prăduieşte insectele care dăunează culturilor.

Echipa de conservare lucrează pentru a-i convinge pe vânători să devină cetăţeni-cercetători, înregistrând apariţiile broaştei mai degrabă decât să o folosească pentru hrană.

De asemenea, colaborează cu grupuri locale pentru a ajuta la înfiinţarea unei ferme de melci pentru a oferi o sursă alternativă de hrană.

Munca de conservare începe să dea roade, broasca goliat revenind în noi râuri din rezervaţia Mount Nlonako.

Un apel din partea unui fost braconier care a anunţat că o broască a fost capturată de un vecin a fost un punct de cotitură. Cedric a reuşit să salveze broasca şi să o readucă în mediul natural.

„Cred că o putem avea pentru totdeauna şi putem continua să fim mândri de ea”, spune el.

Proiectul de salvare a broaştei goliat este sprijinit de Programul de leadership în domeniul conservării (Conservation Leadership Programme – CLP) derulat de Fauna & Flora International, BirdLife International şi Wildlife Conservation Society.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News