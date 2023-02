„Grupul de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu” a fost convocat pentru a găsi soluții de prevenire a a căsătoriilor aranjate timpuriu. În cadrul întâlnirii, autoritățile nu au putut oferi statistici corespunzătoare, însă cazul unei mame minore din județ a fost prezentat.

Un mediator comunitar al Primăriei Agnita a prezentat un studiu de caz recent al unei minore rome. Povestea fetei începe anul trecut, atunci când minora în vârstă de 15 ani, absolventă de ciclu primar, și-a întâlnit concubinul în vârstă de 22 de ani, absolvent al învățământului gimnazial de 8 clase, lucrător ocazional. Fata provine dintr-o familie numeroasă, doi părinți și șase copii, care locuia într-o casă cu o cameră și bucătărie în localitatea Coveș. Părinții nu au locuri de muncă, iar veniturile familiei vin din alocațiile copiilor și din muncile ocazionale pe care aceștia le prestează.

În cursul anului 2022, minora l-a cunoscut pe cel ce urma să devină tatăl copilului său. Acesta locuiește într-o localitate la 6 km distanță de localitatea Coveș, iar de comun acord au hotărât să locuiască la părinții lui, unde au stat timp de patru luni, timp în care minora a rămas însărcinată încă din prima lună de relație. În această perioadă de timp, minora gravidă nu s-a prezentat la cabinetul medicului de familie în vederea înscrierii ei ca gravidă și nici măcar la un medic specialist. În cursul lunii a patra de sarcină, în urma unei neînțelegeri cu părinții concubinului, minora și el s-au mutat cu familia ei. „În urma vizitei efectuate în teren, am luat în evidență minora gravidă, am înscris-o la medicul de familie și am sprijinit-o pentru a obține un bilet de trimitere către un medic specialist pentru a monitoriza evoluția sarcinei” ne-a spus mediatorul.

Controale periodice și sprijin pe perioada sarcinii

Pe toată perioada sarcinii, minora gradivă a fost trimisă la controale periodice atât la medicul de familie, cât și la medicul specialist. I s-au explicat atât ei, cât și mamei sale care sunt urmările unei nașteri atunci când mama este minoră, cum trebuie să aibă grijă de ea și cum mama ei trebuie să o sprijine. „Am susținut concubinul minorei în vederea obținerii unui loc de muncă. La data de 13 februarie 2023, minora naște în cadrul maternității spitalului județean Sibiu, “naștere prin cezariană” a spus mediatorul. La 18 febriarie 2023 minora a fost externată din spital fără complicații.

După naștere i s-au explicat importanța înscrierii la un medic de familie și a vaccinării. Fata era în clasa a V-a când a născut, iar acum mediatorul speră ce ea se va întoarce la școală. „Am încercat să o convingem să meargă cu studiile în continuare, avem susținere din partea părinților și sperăm să meargă în continuare la școală”.

Autoritățile sibiene nu au statistică sau soluții

Reprezentanți ai Poliției, ai Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratului Școlar Județean au prezentat programele și situațiile pe care le-au întâlnit, dar fără statistici clare la nivelul județului Sibiu, singurele date concrete fiind din 2002, când au fost 222 mame minore în județ.

La finalul întâlnirii, prefectul județului Sibiu a venit cu o propunere, și anume ca până în luna martie să fie găsite soluții practice care pot fi aplicate concret într-o localitate care întâmpină astfel de probleme. „Aș propune, până în luna martie împreună cu dumneavoastră să ne focusăm pe o localitate, maxim două, unde credeți că sunt cele mai mari probleme, să mergem în acele localități unde împreună cu autoritățile locale să încercăm să avem un dialog cu oamenii. De pe o zi pe alta nu se poate face schimbarea, însă putem încerca într-un an într-o localitate să vedem ce rezultate vom avea. Așteptăm propuneri, iar când ne vom întâlni în luna martie să avem și localitatea și propunerile” a spus acesta.

