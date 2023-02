După ce oficialii celor de la FC U Craiova 1948 au criticat public arbitrajul prestat de Horia Mladinovic în partida Sepsi Sfântu Gheorghe – Hermannstadt 2-1, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a fost și el nemulțumit de deciziile care au influențat rezultatul final.

La primul gol al covăsnenilor, fundașul sibienilor, Antoche a întors mingea în propriul careu din afara liniei, deci ar fi trebuit dictat corner. În plus, Tamaș de la Sepsi putea fi eliminat din prima repriză. ”La primul gol, Antoche are piciorul drept în afara liniei, atunci unde este piciorul stâng? Nu îți trebuie Goal Line, mergi și verifici faza, ar fi fost corner, nu gol. Apropos de ce au zis cei de la Craiova, mă bucur. În prima repriză, Tamaș fault la Popescu pe un contraatac al nostru, nu s-a dat fault, ar fi fost al doilea galben” a declarat Marius Măldărășanu.

Tehnicianul sibienilor este convins și că penaltyul pentru Sepsi din finalul jocului a fost dictat eronat. ”Vine decizia cea mai dificilă, la conferința de presă de după joc am fost întrebat de acel penalty și am zis că din dinamica fazei că mi se pare penalty. Am revăzut jocul, am vorbit și cu Sota, japonezul nu minte, a spus că nu l-a atins, mi-a trimis pe whatsapp faze pe slow motion, chiar dacă l-ar fi atins puțin, nu există intensitate. Aganovic mai face un pas și cade, pe românește, a fost șmecher. Ce aș putea să îi reproșez lui Horia Mladinovic este că, fiind o fază grea, care decidea soarta unui joc, trebuia să meargă la VAR, poate reluările erau neconcludente și își menținea decizia. Au fost greșeli, poate am vorbit ca un mananger, ca antrenor spun că noi am pierdut meciul, sunt greșeli mari, dar coroborate cu alte greșeli, nu ai cum să câștigi” a mai spus Marius Măldărășanu.

”De la Bucovăț se vede out, la 10 m de arbitru, ba!”

Marcel Pușcaș, președintele clubului U Craiova 1948, consideră că Sepsi a fost avantajată clar de către arbitri, în jocul cu Hermannstadt. Oficialul clubului oltean a avut o ieșire acidă pe pagina sa de facebook, referitoare la faza din care Sepsi a deschis scorul.

”De la Bucovăț se vede out, la 10 m de arbitru, ba! Se întâmplă în România! Unde? La Sfântu Gheorghe. În favoarea cui? A lui Sepsi. Ni se spune să nu ne mai legăm de arbitri. Cum naiba sa nu te iei de ei când mingea, la primul gol al lui SEPSI, a revenit în teren după ce ieșise în out cu un metru. Țipa până și retina. Dacă piciorul drept al jucătorului era pe linie, cel stâng unde putea fi decât în afara ei. Chiar trebuie VAR pentru o banală problemă oftalmologică? A rezultat gol pentru Sepsi. În loc de a câștiga 1 punct în meci, cum era corect, s-au trezit cu toate cele trei. Așa, în “conspiraționismul” nostru, ne putem gândi că Sepsi este ajutată și la masa verde și de către arbitri să ajungă în play-off? Doar întreb, nu dau cu parul. Se poate să obții 5 puncte nemeritate? Uite așa se poate decide lupta pentru play-off. Meritocrația, unde e meritocrația mult clamată de FRF? Ce-o să ne spună Vassaras? Mai dă comunicate că-l criticăm toți? Vai de capul nostru! Cu ce-om fi greșit?”, a scris Marcel Pușcaș pe Facebook.

