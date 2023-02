Proiectul privind mandatarea președintelui Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, în Adunarea Generală a ADI ECO Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil pentru modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor la groapa ecologică din Cristian, a fost retras de pe ordinea de zi. Proiectul nu a primit avizul comisiilor de specialitate din cauză că nu au fost oferite suficiente detalii privind necesitatea creșterii tarifului cu peste 40%.

Tracon a solicitat Consiliului Județean (CJ) Sibiu modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor la groapa ecologică de gunoi de la Cristian cu 44%. Pentru ca acest tarif să se modifice, este nevoie ca președintele CJ, Daniela Cîmpean, să acorde votul favorabil în Adunarea Generală a ADI ECO Sibiu. Mai întâi însă, consilierii județeni trebuie să adopte o o hotărâre pentru mandatarea șefei CJ. Proiectul nu a ajuns însă la vot în ședința ordinară de luni, iar asta fiindcă nu a primit avizul comisiilor de specialitate, care așteaptă detalii cu privire la necesitatea creșterii tarifului.

„În cadrul ședințelor comisiilor de specialitate desfășurate vineri, respectiv la Comisia Buget-Finanțe și la Comisia Juridică, nu s-a obținut avizul pentru punctul numărul 31 de pe ordinea de zi, respectiv modificarea tarifului de depozitare solicitat de Tracon SRL, fiind paritate de voturi. La comisia buget, 3 la 3, iar la comisia juridică 2 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Întrucât obținerea avizelor comisiilor este o condiție procedural obligatorie, proiectele de hotărâre care nu sunt însoțite printre altele și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate, nu pot fi supuse dezbaterii”, a precizat secretarul general la județului.

„Având în vedere aceste precizări, mă văd nevoit să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 31”, a spus și Marcel Luca, vicepreședintele CJ Sibiu.

Adrian Echert, consilier județean USR, care este membru în Comisia de Buget-Finanțe, a venit cu clarificări. Potrivit acestuia, au existat discuții în cadrul ședinței comisiei, însă mai așteaptă detalii suplimentare. Tariful de depozitare a deșeurilor ar urma să crească cu 40%, de la 90 de lei la 130 de lei.

„Oamenii poate nu știu de ce ne-am abținut (n.red.: comisiile de specialitate) la punctul 31. Noi am avut o discuție mai lungă în comisie și ni s-au explicat detaliile de acolo. S-a insistat foarte mult pe costul motorinei, care de fapt e un cost variabil. În momentul respectiv nu am primit toate detaliile care să ne convingă că creșterea de 44% de la 90 de lei la 130 de lei ar fi justificată. Am înțeles că de fapt sunt mai multe costuri cu ridicarea celulei trei la înălțime mai mare, cu costurile pentru construcția celulelor patru și cinci, și ulterior întreținerea lor, dar nu am înțeles motivul pentru care nu s-a făcut asta mai repede legat de celula trei care era de mai de mult, și de ce acum toate trei. Am solicitat să primim și comparația cu ultima actualizare de preț să vedem exact de unde izvorăște diferența”, a precizat consilierul Adrian Echert (USR).

Proiectul va fi reanalizat de comisiile de specialitate, urmând să fie din nou supus la vot într-o ședință viitoare.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News