După șase meciuri fără victorie, FC Hermannstadt așteaptă primul succes din acest an marți, în disputa de pe noua arenă din Sibiu, cu U Cluj. Meciul va începe la ora 16.00 și va conta pentru etapa a 28-a a Ligii 1.

Sibienii au marcat doar de două ori în ultimele șase etape și doar din penalty, însă în jocul de marți, cu cuțitul la os, pot obține succesul care să îi descătușeze. U Cluj are însă cel mai slab bilanț în deplasare, doar șapte puncte în acest sezon, astfel că pare un adversar accesibil pentru Hermannstadt. În tur, clujenii s-au impus acasă, scor 1-0 și din iarnă au evoluții mai bune, odată cu venirea pe bancă a lui Ovidiu Sabău.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu le cere elevilor săi să evite gafele în defensivă și să aibă mai multă personalitate în atac. ”Vine un următor meci, după doar două zile, trebuie să ne focusăm pe jocul cu U Cluj, o echipă care nu vreau să cred că și-a revenit odată cu victoria din etapa trecută. U Cluj a început anul cu un sistem cu trei fundași centrali, l-a schimbat pe parcurs, chiar dacă pe finaluri de joc au revenit, în funcție de rezultat, au o dinamică bună. Va trebui să fim mult mai responsabili din punct de vedere defensiv și mai multă încredere și personalitate pe atac, când ai mingea poți face ceva dintr-o fază, s-a întâmplat să interpretăm greșit anumite momente în care puteam scoate mult mai mult. Trebuie să scoatem acele greșeli mari, de maniera în celor pe care le-am făcut în ultimele jocuri, când echipele cu jucători de calitate te taxează. Trebuie să fim mai deciși pe atac și cu personalitate mai mare” a mai precizat ”Măldă”.

Mino Sota este suspendat

Japonezul Mino Sota este suspendat pentru jocul de marți, însă antrenorul Marius Măldărășanu are soluții în lot. ”Sota este un jucător exponențial, dar a apărut uzura și odată cu aceste jocuri la 2, 3 zile, vor fi schimbări în echipă. Cine intră, trebuie să dea totul și să își facă treaba. Mai are Ene o problemă la spate și Popescu la aductori, vedem dacă ei vor fi 100%, atunci vor juca. Iancu este în lot, trebuie să avem grijă, este în urmă cu pregătirea, dar probabil că va juca în acest meci. Băieții știu că îi cert pentru că ei au calitate și greșesc ușor anumite mingi, asta nu se pupă cu ce îmi doresc eu. Dacă ar avea 50% din încrederea pe care o am eu în ei, ne băteam la play-off și cu această depunctare” a mai spus Marius Măldărășanu.

Partida FC Hermannstadt – U Cluj se dispută marți, de la ora 16.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Sibiul este pe locul 13, cu 26 de puncte, cu doar două puncte peste primul loc retrogradabil direct. În schimb, U Cluj a urcat pe 12, având 28 de puncte.

Echipă probabilă: Letica – Opruț, Bejan, C. Ene, Butean – Biceanu, Alhassan – Balaure, Oroian, C. Popescu – Paraschiv.

