Mai sunt doar două zile până ce primăvara va începe. Acest lucru este marcat și la Sibiu prin tradiționalul târg de mărțișoare din centrul orașului transilvănean. De la cele clasice în formă de ghiocel sau coșar, până la cele confecționate manual sau realizate din cristale semi prețioase, sibienii au de unde alege un cadou ideal pentru a marca venirea lunii martie.

Zeci de tarabe cu mărțișoare sunt prezente în centrul orașului, toate având câte un element unic. Crucea roșie a venit și anul acesta cu mărțișoare inedite făcute manual. „Sunt voluntar la Crucea Roșie de vreo 17 ani și de câțiva ani facem mărțișoare. Ne-am apucat de prin noiembrie să lucrăm la ele, toate sunt lucrate manual, unele sunt pictate pe sticlă, unele sunt pictate pe lut, unele pe lemn. Am luat brad care s-a aruncat la gunoi, l-am reciclat, l-am tăiat și apoi le-am pictat. Sunt 12 etape până se termină un mărțișor. Am făcut pliculețe tot din hârtie reciclată, iar bani pe care îi strângem sunt pentru probleme sociale” ne-a spus Monica Săvău.

Idei noi de mărțișoare încep să apară, printre care se remarcă cele din pietre semi prețioase sau cele printate 3D. „Pentru sibieni am pregătit trei feluri de mărțișoare. Le avem pe cele pictate manual de soția mea, pe lemn. Eu am pregătit, așa cum i-am obișnuit pe oameni, cristale semi prețioase sub formă de mărțișoare, dar care pot fi transformate și în pandantive și ca de obicei, mărțișoare printate 3D. Prețurile încep la 5 lei și se termină la 30 de lei” a spus Florian Daniel.

Prețurile sunt acceptabile pentru toată lumea

Chiar dacă în ultima perioadă toate prețurile au crescut semnificativ, mărțișoarele din centrul orașului se pot achiziționa la prețuri rezonabile. Acestea încep de la 2 lei și pot ajunge la 30 de lei. „Anul acesta am pregătit pentru sibieni mărțișoare, cadouri și flori. Se pot achiziționa la prețul de 2 lei, 3 lei, 4 lei, puțin mai scumpe decât anul trecut. Am avut perioade bunicele, am avut vânt, ploaie, mai greu puțin, dar sperăm să fie bine. Recomandăm mărțișoarele de 1 martie, cu specific ghiocel, hornar, mămăruțe și floricele ” a spus Camelia Prodea.

„Am pregătit în principiu broșe, animăluțe și flori care sunt foarte căutate și inimioare, diverse modele create exclusiv manual de către noi. Pe lângă mărțișoarele clasice mai avem și coliere și brățări în culorile mărțișorului. Prețurile sunt între 5 și 25 de lei. Prețurile sunt cam la fel, poate mai un pic mai mari, dar nu cu mult. Vin sibienii, au venit chiar și ieri când a fost destul de frig, însă în principiu oamenii vin să cumpere” ne-au spus Octavian și Roxana, de la Decolor.

Sibienii și turiștii încântați de mărțișoare

Frumuseța mărțișoarelor nu a fost admirată doar de sibieni, iar turiștii au rămas plăcut impresionați și încântați. “Ne place foarte mult. Din cauza asta venim tocmai din Germania să cumpărăm niște mărțișoare drept amintire din copilărie. Ne plac mărțișoarele clasice, atunci când eram noi copii nu existau mărțișoare făcute manual” ne-au spus Melitta și Reinhard Gross.

































„Îmi plac mărțișoarele pentru că sunt foarte creative, pictate pe sticlă cu foarte multă atenție. Am cumpărat mărțișor pentru verișoare și colegi” ne-a spus Victor. Sibienii pot face o vizită comercianților până în data de 8 martie.

