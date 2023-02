În urmă cu un an, Maria Căldărar a fost răpită de acasă, de la Tălmaciu, de patru indivizi, autoritățile din județ fiind puse în alertă. La o zi distanță, fata, care pe atunci avea 13 ani, a fost găsită în compania unui băiat de aceeași vârstă. Fugiseră în lume fiindcă nu erau lăsați să trăiască împreună, potrivit detaliilor de la acea vreme, fata declarând că fusese obligată să se mărite cu alt băiat. În urma celor întâmplate, adolescenta a fost plasată în sânul familiei, dar câteva luni mai târziu a fugit de acasă. Maria a plecat, în luna noiembrie, cu același iubit, iar de atunci nu s-a mai întors. A fost dată și în urmărire generală, cu consemn la frontieră, iar părinții au ajuns la culmile disperării. În urma nenumăratelor apeluri pe care aceștia le-au făcut inclusiv în presă, minora a venit cu explicații, pe Facebook, spunând, într-un discurs de o oră, că nu vrea să se întoarcă acasă din cauză că familia vrea „să o vândă”. Cazul se află în atenția autorităților din județul Sibiu, care la începutul acestei săptămâni s-au întrunit pentru a discuta despre răpiri, nașterile adolescentelor rome și mariajele timpurii.

Răpită și apoi dispărută

Maria Căldărar are acum 14 ani. Neînțelegerile cu familia au izbucnit în luna februarie a anului trecut când, din cauză că ar fi fost obligată să se mărite cu un băiat căruia îi fusese „promisă”, a pus la cale o răpire. Patru bărbați au venit să o ia din curtea casei de la Tălmaciu, cu o mașină marca BMW, și să o ducă la iubitul ei, de aceeași vârstă. Polițiștii au găsit-o a doua zi într-un apartament din municipiul Sibiu și au dus-o înapoi acasă.

După câteva luni, în luna noiembrie, Maria a fugit de acasă, de această dată din Porumbacu de Jos, iar de atunci nu a mai revenit la domiciliu. Părinții au alertat autoritățile și au acuzat, totodată, că fata ar fi răpită și ținută cu forța de către un individ.

Adolescenta acuză că a fost bătută și sechestrată de părinți – „Vor să mă vândă iar”

Dar, în timp ce oamenii legii o caută, iar părinții nu știu la cine să mai apeleze pentru a o găsi, adolescenta le-a transmis tuturor mai multe mesaje. În cel mai recent clip video pe care aceasta l-a publicat pe rețelele de socializare, ea spune că nu a fost luată cu forța de acasă, ci a plecat de bună voie din vina părinților. În plus, minora îi acuză pe cei care i-au dat viață că vor să obțină bani de pe urma ei. Aceasta a mai declarat că, în ultimii ani, a fost bătută și sechestrată de părinți.

„Vreau să ajungă acest video în toată România, la toată lumea. Vreau să confirm această chestie. Eu am plecat de bună voie de acasă și am plecat din cauza lor (n.red.: din cauza părinților) pentru că în fiecare zi eram bătută, eram urmărită în stil mafiot, sechestrată. Îmi ziceau că mă pun în cușcă cu câinii. În fiecare zi am trecut printr-o chestie foarte traumatică. (…) Poliția din Sibiu știe toată treaba. Nu are nicio vină poliția. Poliția din Sibiu știe că la 8 ani am fost vândută cu 30.000 de euro. La 10 ani și jumătate am fost vândută în Tălmaciu cu 60.000 – 100.000 de euro, pentru că au fost mai multe persoane care au luat bani de acolo. (…) Eu am plecat de bună voie și nesilită de nimeni. Să nu mai acuze nimeni poliția că nu își face treaba. Poliția chiar își face treaba, eu am cerut ajutor de la poliție, pentru că ei știu tot cazul, toate dosarele. (…) Ce tată și-a pune fata în cușcă lângă câini să mănânce cum mănâncă câinii? Eu, cât am stat acolo, am trecut prin niște chestii foarte traumatice. Autoritățile știu. Cum eram bătută, cu mături, legată pe lanțuri, toată lumea știe. (…) M-au vândut ca să întrețin relații sexuale cu un copil de 12 ani, care îmi ajungea până la brâu. Mă băteau în fiecare zi, iar eu nu voiam. Am plecat de acasă din cauza lor, fiindcă și acum au vrut să facă aceleași chestii. Tatăl meu mă înjură, am toate dovezile. (…) Ce protecție să mai cer de la tata? Părinții mei sunt niște infractori. Să nu mai ceară milă de la toată lumea, că eu sunt foarte bine. Eu nu pot să îi mai sun după câte mi-au făcut. Să își vadă de treaba lor. Nu știu cum să se comporte. Eu înapoi nu o să mai întorc. Eu cu iubitul meu vreau să trăiesc o viață întreagă”, este declarația Mariei Căldărar.

În prezent, minora este dispărută, fiind dată în urmărire generală de către autorități, cu consemn la frontieră, notează adevarul.ro.

Cum pot preveni autoritățile căsniciile timpurii și răpirile

În contextul răpirilor de la Sibiu din ultimele luni, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a convocat Grupul de Lucru Mixt pentru Romi în încercarea de a găsi soluții pentru prevenirea căsătoriilor timpurii și a cazurilor în care fetele de etnie romă rămân însărcinate la vârste fragede.

Printr-o intervenție telefonică în cadrul ședinței, Luminița Cioabă, reprezentant al comunității rome din județ, a vorbit despre copiii romi care se căsătoresc la vârste fragede, spunând că se lucrează la schimbarea acestui obicei. „Mariajul timpuriu se întâmplă pentru că așa este tradiția la noi. Am lucrat pentru a schimba asta, dar schimbările nu se întâmplă peste noapte. Din 2003 am început și avem rezultate foarte bune în ceea ce privește acest lucru, dar în continuare există pentru că trebuie muncă de teren. Un lucru bun este totuși faptul că fetele care sunt măritate la 16-17 ani, pot merge la școală mai departe, chiar avem câteva cazuri în Sibiu. Mă bucur că de acest lucru până acum beneficiau doar băieții, dar acum avem și doamne care sunt măritate, dar continuă să meargă la liceu sau facultate. Este un pas mic, dar care pentru noi înseamnă mult”, a spus Luminița Cioabă.

Autoritățile nu au deocamdată un plan și nici foarte multe statistici sau informații clare. Dezbaterile s-au încheiat cu promisiunea ca, din luna martie, să fie stabilite câteva soluții care pot fi aplicate concret.

