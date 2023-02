ISU Sibiu a marcat, marți, cei 90 de ani de la înființarea Protecției Civile din România, printr-o ceremonie militară. Șaizeci de pompieri au rostit jurământul cu această ocazie, iar doi ofițeri au fost înaintați în grad. De asemenea, a fost desemnat și salvatorul anului.

„Într-un cadru festiv și solemn, 60 de pompieri au rostit jurământul militar, prin care s-au legat pe veci de țară, iar doi ofițeri, un subofițer și un maistru-militar, au fost înaintați în grad, înainte de expirarea stagiului minim în grad. De asemenea, în cadrul ceremoniei a fost oferit și titlul de <<Salvatorul anului 2022>> domnului plutonier Mărgărit Sebastian”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Ceremonia militară a avut loc în prezența prefectului județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a vicepreședintelui Consiliului Județean Sibiu, Marcel Luca, a comandaților structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne precum și a primarilor din județul Sibiu cu Subunități și Puncte de Lucru ISU Sibiu.

„În această zi aniversară avem posibilitatea de a realiza o retrospectivă a capabilităților și misiunilor îndeplinite. Sub aspectul capabilităților, trebuie specificat faptul că structurile de protecție civilă fac demersuri continue pentru asigurarea dotării cu mijloace de intervenție adaptate la diversitatea și complexitatea situațiilor de urgență care se produc. Totodată, legat de misiunile îndeplinite de personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, este de remarcat faptul că acestea sunt într-o continuă dezvoltare, atât sub aspectul diversității cât și din punct de vedere numeric. Ziua Protecției Civile reprezintă ocazia perfectă să ne reafirmăm dedicarea totală pentru îndeplinirea misiunilor complexe de salvare a comunităților și diminuare a pagubelor materiale. Este cunoscut faptul că pompierii reprezintă structura profesionistă care are în ADN să alerge spre locurile dinspre care majoritatea oamenilor se grăbesc să se îndepărteze, iar astăzi vreau sa îi felicit pe colegii mei, pentru fiecare gest discret pe care îl fac pentru siguranța cetățenilor județului Sibiu. De asemenea, vreau ca împreună să îi asigurăm pe toți sibienii, că nu vom ezita să facem nici un demers în scopul de fi pregătiți pentru a ne demonstra utilitatea socială ori de câte ori ne va fi solicitată intervenția. În acest moment aniversar, le mulțumesc tuturor partenerilor instituționali ai ISU Sibiu pentru sprijinul pe care îl acordă în orice formă salvatorilor sibieni, iar vouă, dragi colegi, vă mulțumesc pentru modul de îndeplinire al misiunilor și vă doresc sănătate, putere de muncă și succes în activitate”, transmite inspectorul șef al ISU Sibiu, Lt. col. Lucian Trefaș.

