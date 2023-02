La debutul său la FC Hermannstadt, Gabi Iancu nu a reușit să ajute atacul sibian, care a rămas fără gol din acțiune în cele șapte meciuri din acest an. Mijlocașul ofensiv nu înțelege de ce echipa sa nu a primit încă un penalty în al șaptea minut al prelungirilor, când jucătorul Clujului, Romario Pires a comis henț în careu, iar VAR a analizat faza.

“Cred că meritam un rezultat pozitiv marți. Nu prea vorbesc despre arbitri, dar vreau să-mi explice doi arbitri, vreau să-mi spună aceeaşi regulă la penalty-uri, mă refer la henţ. Să ne spună regulile exacte. Am înţeles că domnul Kovacs a fost la VAR şi a spus că nu a fost nimeni lângă jucătorului Clujului şi de aceea nu s-a dat henţ, dar Romario Pires a atins mingea cu mâna. Am înţeles că era liber şi de asta nu s-a dat henţ. Atunci eu am înţeles că pot s-o iau cu mâna, dacă sunt singur în careu. O iau, mi-o pun şi joc, plec pe contraatac. Asta, una, iar a doua, cred că mai sunt puţini arbitri cărora nu li s-a furat personalitatea cu acest VAR. Să stai non-stop aşa, ”Stai, stai, mai ai baterie?”. Păi, tu nu vezi? Eşti la un metru! La fiecare fază tu nu vezi, te bazezi pe o decizie, pai atunci băgăm niște roboți și te bazezi doar pe VAR” a declarat Gabi Iancu la Orange Sport.

FC Hermannstadt a pierdut marți, pe noua arena din Sibiu, 0-1 cu U Cluj, în meci din etapa 28 a Ligii 1. În repriza secundă, VAR a intervenit de două ori. Prima dată a anulat golul lui Balaure din minutul 70, pentru un ofsaid inițial la C. Popescu, neobservat de tușier. Apoi, în minutul 85, VAR l-a ajutat pe centralul Colțescu să dicteze penalty pentru Sibiu, după ce portarul Clujului l-a lovit cu genunchiul în săritură pe Babic. Croatul a ratat însă lovitura de la 11 metri. În ultimul minut de prelungiri, Pires de la oaspeți a atins mingea cu mâna în careu, dar VAR a decis să nu intervină și să acorde penalty.

