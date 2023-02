După ce antrenorul Marius Măldărășanu a dat de înțeles la finalul jocului pierdut cu U Cluj (detalii aici) că este dispus să plece, pentru a crea un șoc la echipă, acționarul principal al FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă spune că tehnicianul are în continuare tot sprijinul clubului, chiar și după meciul pierdut cu ”șepcile roșii” (VIDEO și cronica, aici)

”Îl susținem necondiționat pe Măldărășanu, am promovat împreună, retrogradăm împreună, deși nu cred că se va pune problema de retrogradare. Mie nu mi-a spus că se gândește să plece. De ce să plece acum? E simplu să își iei bagajele și să pleci. Măldărășanu să stea și să facă performanță, jucătorii el i-a adus, nu sunt datorii la echipă, este totul plătit la zi, echipa joacă pe noua arenă din Sibiu. El trebuie să dovedească că este un antrenor bun, să facă rezultate bune și să fie din nou desemnat antrenorul lunii, așa cum a fost ales și în luna septembrie a anului trecut. Repet, are susținerea noastră necondiționată” a declarat Ștefan Băcilă.

Acționarul principal al FC Hermannstadt are însă și o nelămurire și nu înțelege de ce echipa a jucat așa de defensiv în meciul de acasă cu U Cluj, unul pe care trebuia să îl câștige.

”Nu am câștigat cu U Cluj pentru că Măldărășanu se încăpățânează să folosească un sistem care nu se potrivește. Cum să joci acasă cu trei fundași? E simplu, trebuia din prima repriză să joace în sistemul folosit în partea secundă. Măldărășanu are însă are însă tot sprijinul nostru, noi nu l-am deranjat cu nimic” a mai spus Ștefan Băcilă.

FC Hermannstadt a fost revelația Ligii 1 în toamnă, însă șocul penalizării cu nouă puncte nu a fost depășit. În acest an, echipa sibiană are șapte meciuri fără victorie, în care a marcat doar două goluri, ambele din penalty. Astfel, trupa lui Marius Măldărășanu a căzut până pe locul 13 și se luptă acum pentru evitarea retrogradării.

