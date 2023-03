Angelika Maurer, studenta din Sibiu, dispărută în data de 8 februarie, este în continuare de negăsit. Oamenii legii, polițiști și jandarmi, fratele și restul rudelor, dar și zeci de voluntari, vor continua să o caute joi în Pădurea Dumbrava, acolo unde se presupune că a mers tânăra. În același loc, autoritățile au găsit, în urma cercetărilor, telefonul mobil al fetei, portofelul cu acte, cheile de la căminul în care locuia, dar și o pereche de ochelari. Nici urmă de Angelika însă.

Studentă la Teologie în Sibiu – „O fată cu mult bun simț”

Angelika Maurer are 25 de ani și este studentă la Teologie în Sibiu. Este o fată cu mult bun simț, cu principii morale înrădăcinate, retrasă și timidă, spun colegii ei de la facultate, care nu își explică motivele dispariției. „Este o fată introvertită, cu mult bun simț, cu principii morale înrădăcinate, este timidă și retrasă. Fiind o grupă mică la Institutul Teologic, ne cunoșteam bine unii pe ceilalți. Râdeam, glumeam, povesteam, ne rugam”, a povestit, pentru stirileprotv.ro, Mihai Udrea, colegul fetei.

Și profesorii ei o descriu ca fiind extrem de conștiincioasă. Deși avea câteva restanțe, încerca din răsputeri să se ridice la cel mai înalt nivel. „Angelika a fost și este o studentă conștiincioasă și modestă. A vrut să facă bine lucrurile, nu a reușit să termine studiile în patru ani și avea niște examene de refăcut în anul acesta”, a spus profesorul Ștefan Tobler de la ULBS pentru sursa citată.

Nimeni nu își poate explica ce s-a întâmplat cu Angelika și unde anume a plecat. Pe camerele de supraveghere ale căminului unde aceasta locuia, s-a putut observa momentul exact când a părăsit locația. Așa a fost descoperit faptul că s-a îndreptat spre Pădurea Dumbrava, loc unde au fost continuate cercetările.

Fratele: „Am găsit portofelul, telefonul și cheile în pădure”

Dieter Maurer, fratele Angelikăi, este cel care a alertat autoritățile șapte zile mai târziu de la dispariție. Nu i-a mai dat niciun semn, astfel că s-a speriat. Acesta a spus, pentru stirileprotv.ro că, weekendul trecut, a fost găsit telefonul, portofelul, dar și cheile fetei. „Cei de la compania de telefonie mobilă au putut localiza un perimetru în care s-a aflat telefonul. Și am găsit inițial portofelul cu buletinul, carduri, am continuat căutările, dar nu am mai găsit nimic în ziua aia. Am căutat sâmbătă, am găsit telefonul, am găsit ochelarii, cheile de la cămin”, spune Dieter Maurer.

Și cumnata Angelikăi spune că au fost efectuate ample căutări, la care au participat polițiști, jandarmi, pădurari și câini polițiști. Deși au fost găsite aceste bunuri, nu este urmă de fată. „Au fost prieteni de acasă, din Brașov, colegi de facultate, familia, peste 50 de persoane”, spune Oana.

Oamenii legii nu au găsit urme care să indice că Angelika ar fi fost victima unui act de violență. În același timp, rudele spun că fata nu și-ar fi făcut rău singură.

Căutările, reluate joi – Intervine și elicopterul

Oamenii vor continua să o caute pe Angelika în Pădurea Dumbrava. Studenților ULBS li s-a cerut ajutorul de către poliție, să participe ca voluntari. Cu toții se vor întâlni, joi, în această zonă și o vor căuta între orele 10:00 – 14:00.

Totodată, pe rețelele de socializare sunt zeci de postări unde apropiații cer să participe cât mai mulți voluntari la căutări. Va fi prezentă inclusiv echipa de salvare Rescue 4×4 Sibiu. „Mâine (n.red.: joi), la ora 10:00, ne întâlnim cu toții la Uzina din Valea Aurie. Noi am participat și duminică la căutări, iar anterior au fost găsite mai multe bunuri, un telefon mobil, ochelari, chei și o țigară electronică. Mâine va veni și un elicopter să caute în zonă, să aibă o privire de sus, vor veni oameni cu ATV-uri, cu biciclete. Este nevoie de cât mai mulți voluntari să participe la căutări, poate vom lărgi perimetrul. Rugăm oamenii interesați să vină mâine la Uzină”, spun reprezentanții Rescue 4×4 Sibiu.

Vă reamintim că Angelika Claudia Maurer are o înălțime de 165 cm, o greutate de aproximativ 75 kg, ochi verzi, păr șaten deschis de lungime medie. Aceasta era îmbrăcată, în ziua dispariției, cu un palton de culoare neagră, pantaloni de culoare închisă și încălțăminte de tip UGG de culoare neagră.

