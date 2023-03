Marele premiu pentru câștigătoarea ediției din acest an a concursului Bikini Race este o excursie la schi, în Austria, oferită de www.vacanta-me.eu. Câștigătorii de la Slide and Freeze vor împărți 1200 de euro, pe lângă schipass-urile pentru sezonul viitor.

Primul weekend de primăvară readuce la Arena Platoș cel mai haios și mai inedit concurs al sezonului de evenimente, Bikini Race. Cele mai frumoase doamne și domnișoare care nu se tem de schiuri, de placă sau de răcoarea zăpezii vor oferi un spectacol memorabil pe pârtie la ediția din acest an a concursului Bikini Race, cel mai așteptat concurs al sezonului, ce va avea loc sâmbătă, 4 martie.

Conceput inițial ca un concurs de frumusețe cu probe sportive lejere, Bikini Race s-a transformat între timp într-un concurs preponderant sportiv. Ediția din acest an va trece concurentele prin șase probe, prezentare pe catwalk și întrebări de cultură generală, probă de ski sau snowboard slalom pe pârtia D a complexului Arena Platoș Păltiniș, probă de limbo pe schiuri sau pe placă, o probă de coborât pe sanie, una de construit oameni de zăpadă urmată de o probă de aruncat cu bulgări la țintă, în… oamenii de zăpadă. Proba de aruncat cu bulgări se va desfășura în mișcare, pe banda școlii de schi Arena Platoș.

Marea câștigătoare a ediției din acest an va primi un voucher în valoare de 1000 de euro din partea www.vacanta-me.eu, pentru o excursie la schi în Austria. Alături de excursia în Austria, câștigătoarea va primi și ochelari tip Googles – Oakley Flight Tracker L, o pereche de căști wireless SkullCandy Jib True 2 și un costum de baie Rip Curl. Concurenta de pe locul secund va fi premiată cu un voucher la un salon de înfrumusețare, ochelari googles, căști și costum de baie iar locul III va pleca acasă cu căști, un costum de baie și mânuși de schi și snowboard 686.

Concursul se adresează exclusiv femeilor cu vârsta minimă de 16 ani și nu are taxă de participare. Înscrierile de desfășoară on-line, pe www.arenaplatos.ro până în data de 3 martie 2023 ora 16:00 sau la ApresSki Bar Arena Platoș Păltiniș în ziua de concurs, până la ora 11:30. Bikini Race are loc în 4 martie, de la ora 12, și va fi prezentat de vedeta tv Cosmina Păsărin.

Premii de 1200 de euro la Slide and Freeze

Sezonul de evenimente la Arena Platoș Păltiniș se va încheia cu cel mai trăznit concurs al anului, Slide and Freeze. La baza pârtiei principale va fi amenajat din nou bazinul de apă, pe care concurenții vor trebui să îl străbată pe schiuri, pe placă sau la cârma propriei ambarcațiuni. Pentru a stimula construirea ambarcațiunilor pentru acest concurs, partenerul principal de anul acesta, Unimat, pune la bătaie premii în valoare de 1200 de euro, 600 de euro pentru locul I, 400 de euro pentru locul II și 200 de euro pentru ultimul ocupant al podiumului.

Concursul este împărțit pe trei categorii: Slide and Freeze, unde vor fi punctate cele mai lungi alunecări pe apă, Jump and Freeze, unde concurenții vor avea la dispoziție două sărituri cu care să convingă juriul, și categoria ambarcațiunilor, unde sunt așteptate cele mai trăznite construcții care pot pluti atât pe zăpadă cât și pe apă. Evenimentul are loc în 11 martie, de la ora 13. Înscrierile se fac on-line până la data de 10 Martie 2023, dar și la fața locului înainte de concurs și nu exista taxă de participare.

