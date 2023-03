Liquid Club a pregătit pentru primul weekend din luna martie o serie de petreceri incendiare cu ritmuri balcanice. Domnișoarele sunt așteptate să danseze până dimineața pe cele mai ritmate melodii.

Distracția începe vineri, 3 martie, când la Liquid Club se va sărbători mărțișorul. „Too Hot, Too Handle” are intrarea liberă, iar participanții se pot bucura de ofertele Black Friday, unde pot primi reducere de 50% pentru orice cocktail sau shot și 10% pentru oferte cu sticlă. Liquid Club Sibiu îi așteaptă pe toți care au chef de distracție, începând cu ora 22:00 la clubul de pe strada Someșului, la nr. 19, iar pentru rezervări se poate suna la numărul de telefon: (0754) 957 066.

Distracția continuă și sâmbătă, când va avea loc „Maneliada”. Lineup-ul evenimentului rămâne cel care a consacrat clubul Liquid, cei mai renumiți DJ vor îmbina muzica electronică cu manelele vechi, care au rămas până și în ziua de azi „la modă”. Candino D și MC XIII vor face o atmosferă de neegalat sâmbătă, 4 martie, de la ora 22:00. Biletele se pot achiziționa online și costă 50 RON – Early Bird, Pre-sale – 60 RON și Acces General – 70 RON.

