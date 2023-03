Tinerii talentați și pasionați de creație literară din întreaga țară sunt așteptați să participe la o nouă ediție a concursului organizat de Casa de Cultură a Studenților Sibiu.

Structurată pe patru secțiuni: poezie, proză, dramaturgie și critică literară competiția se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani, ale căror lucrări înscrise în concurs nu au mai fost publicate.

”Încurajăm participanții să își înscrie lucrările în cea mai frumoasă și de succes competiție literară din Sibiu care se va finaliza cu publicarea celor mai bune și mai apreciate lucrări într-o noua antologie de texte, ”CONEXIUNI”. Data limită de înscriere a lucrărilor este 31 martie 2023, pe adresa sibiuccs@gmail.com iar regulamentul de concurs este disponibil pe pagina de Facebook a Casei de Cultura a Studenților Sibiu”, declară Liliana Popescu, director al Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Vor fi declarate câștigătoare lucrările care vor obține cel mai mare punctaj acordat de membrii juriului.

“În fiecare an am fost încântați de calitatea lucrărilor și de numărul mare de participanți din întreaga țară. Suntem convinși că și în acest an ne vom delecta și vom savura operele literare ale unor adevărați artiști în devenire”, a mai declarat Liliana Popescu.

