Suporterii echipei Dinamo București au anunțat că vor invada sâmbătă Sibiul, pentru a își susține echipa în disputa cu CSC Șelimbăr. Asta după ce, zilele trecute, firma Red & White 2022 Management a preluat pachetul majoritar de la Lotus Perfect Products SRL (72,8 la sută din SC Dinamo 1948 SA). Dinamo este pe locul 6 și lupta pentru intrarea în play-off cu Buzău, Miercurea Ciuc și Chiajna este una crâncenă.

Iată comunicatul postat pe pagina de facebook de către membrii Peluzei Cătălin Hâldan-Dinamo, care continuă să dețină circa 12% din acțiunile clubului:

Acum o săptămână, planurile noastre se bazau în jurul plății restanțelor și tot ce speram era să trăim. Să câștigăm încă un meci alături de echipa noastră erau un cadou care nu părea a mai fi garantat. Nici nu ne mai interesa că primul meci era programat luni la o oră la care, mulți dintre noi, încă ne justificam salariile, mai mult sau mai puțin. Am fi găsit orice scuză sau, în ultimă instanță, am fi plecat de la birou neanunțați doar pentru a ne vedea echipa.

Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Viitorul nostru nu doar că s-a luminat, dar toate speranțele s-au retrezit în lumina reînvierii. În mai puțin de o săptămână, al nostru Dinamo rănit s-a ridicat din pat și a început să alerge cu un puls pe care l-am pierdut inclusiv mulți dintre noi, care am crezut că 2023 va fi anul fatal. Vineri am desfăcut primele beri după ce am revăzut Dinamo pe mâini noi, capabile să ne redea motivația de a spera și am continuat până luni când băieții din teren au făcut scorul Ligii 2, arătând că Dinamo este mai aproape de play-off ca niciodată.