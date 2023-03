Antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu este adversarul echipei sale de suflet, Dinamo București, în jocul programat sâmbătă, 4 martie, de la ora 12.00, pe noua arenă din Sibiu.

Pentru Claudiu Niculescu poate fi sâmbătă un meci special, ținând cont de cariera sa glorioasă ca jucător la Dinamo. Acum, însă, Șelimbărul este abia pe 14, cu 21 de puncte, iar echipa sibiană are mare nevoie de puncte. De asemenea, Dinamo are mare nevoie de victorie, pentru a mai spera la play-off.

Claudiu Niculescu nu are însă timp de amintiri, fiind focusat să scoată Șelimbăr din zona periculoasă a clasamentului Ligii a II-a. ”Ne așteaptă un meci extrem de dificil. Întâlnim un adversar puternic, care este într-o formă foarte bună și care își joacă ultima șansă pentru accederea în play-off. Pentru noi a fost o săptămână grea după rezultatul de la Iași, dar am trecut cu toții peste și privim cu încredere la meciul cu Dinamo. Băieții sunt conștienți de importanța partidei de sâmbătă și sunt convins că vor da totul pe teren, pentru a câștiga punctele puse în joc. Am mare încredere în ei și sper ca sâmbătă, la finalul jocului, să ne bucurăm de o victorie mare” a declarat antrenorul principal al CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu. În septembrie 2018, tehnicianul a fost numit pe banca lui Dinamo, dar a fost demis după doar trei jocuri.

În acest sezon, Șelimbărul are doar două victorii acasă, obținute în august 2022, dar și șase egaluri, toate bifate la Rm. Vâlcea. Mutarea pe Stadionul Municipal din Sibiu, unde sâmbătă sunt așteptați 8.000 de suporteri ar putea fi una cu noroc pentru ”călăreții roșii”.

Adversari în jocul de sâmbătă, de pe noua arenă din Sibiu, antrenorii Claudiu Niculescu și Ovidiu Burcă au fost colegi la Dinamo în 2002-2005, când au cucerit un titlu, trei cupe și o Supercupă.