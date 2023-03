Primarul Mediașului, Gheorghe Roman, i-a acuzat pe consilierii locali ai PSD că îi fac opoziţie şi încearcă să blocheze proiectele municipiului. Deși între PNL și PSd există o coaliție, se pare că aceasta nu împiedică astfel de situații să apară la nivel local.

La Mediaș există un conflic puternic între consilierii locali PSD și Primarul Gheorghe Roman. Social-democraţii din Mediaş îl acuză pe primarul liberal Gheorghe Roman că a îndatorat prea mult municipiul, în timp ce primarul susține că aceștia blochează mari proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea oraşului.

Citește și: Reacția primarului din Mediaș după acuzațiile PSD – ”Încearcă să blocheze proiectele municipiului”

Raluca Turcan, deputat PNL a fost întrebată în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sibiu vineri, 3 martie, de ce s-a ajuns la această situație, având în vedere că între PNL și PSD există o coaliție care ar trebui să asigure o colaborare prielnică între cele două partide. Aceasta a afirmat, că protocolul încheiat între cele două partide nu acoperă anumite aspecte necesare unei colaborări prielnice, și din acest motiv se ajunge la astfel de situații.

„În general în țară la nivel local PNL și PSD sunt în competiție. În momentul în care s-a făcut această coaliție și s-a semnat acel protocol, prin prisma experienței pe care o am ca fost președinte interimar al Partidului Național Liberal și om cu activitate politică îndelungată am militat pentru ca acest protocol să meargă până în detaliu, astfel încât să reglementeze modul de colaborare între partide și la nivel local și mai mult decât atât inclusiv un mod de comunicare publică între cele două partide, astfel încât să nu asistăm la situații în care PSD-ul acuză sistematic PNL-ul în condițiile în care asigurăm împreună guvernarea. Situația concretă este că protocolul nu acoperă aceste aspecte pe care vi le-am menționat și atunci suntem nevoiți să facem față acestor situații. Pe de altă parte, dacă oamenii politici sau reprezentanții din administrație explică oamenilor cum stau lucrurile eu am convingerea că îi înțeleg. Totul este să nu îți fie frică să explici niște lucruri care nu sunt întotdeauna facile” a transmis Raluca Turcan.

Citește și: PSD Mediaș: ”Municipiul Mediaș, dator vândut”

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News