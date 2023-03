Coregrafa Sandra Mavhima, cunoscută publicului din Sibiu, pentru spectacolele de dans contemporan create la Teatrul de Balet Sibiu „Amurg” (2019) și „Amurg 304 zile de lămâie” (2021), a început repetițiile cu dansatorii baletului sibian pentru o nouă premieră de dans contemporan: „One way ticket / Un bilet dus”. Noul spectacol de dans contemporan creat de Sandra Mavhima la Sibiu va avea premiera la Teatrul de Balet Sibiu sâmbătă, 22 aprilie 2023, iar biletele, puse astăzi în vânzare, pot fi cumpărate de la sediul administrativ al instituției, sau online, de pe site-ul partenerului de ticketing Kompostor.ro.

„Vrăjiți de mirajul unei vieți mai bune, milioane de emigranți din fostele state comuniste din Estul Europei, ajung în fiecare an în Occident, în căutarea unei vieți mai bune. One way ticket / Un bilet dus este povestea tuturor celor care și-au lăsat în urmă familiile și au plecat din Est, din Balcani, înspre Vest, înspre Occident. Pentru mulți dintre aceștia, diferențele culturale mari, strictețea și rigiditatea noilor societăți adoptive, fac procesul integrării aproape imposibil, iar mulți dintre cei care au plecat ajung captivi între două realități: cea a țării natale, căreia nu simt că îi mai aparțin și cea a țării adoptive, unde nu vor fi poate niciodată asimiliați în totalitate. One way ticket / Un bilet dus este un eseu coregrafic despre rădăcini și dezrădăcinare. Despre căutare și însingurare.” Sandra Mavhima, coregrafă

Sandra Mavhima este coregraf, profesor și director artistic. A absolvit Liceul de coregrafie „Floria Capsali”, București, în 2003. După absolvire, a lucrat ca balerină la Teatrul Național de Operetă și Musical „I. Dacian”, Circul Metropolitan București, Orion Balet. De-a lungul anilor, a dansat în spectacole de balet, musical, teatru, circ, dans contemporan, evenimente publicitare, emisiuni TV și reclame. În 2007, a obținut licența în arte (coregrafie) la Universitatea Națională de Teatru și Cinematografie „I.L. Caragiale” (UNATC), iar în 2010 masterul în Artele Spectacolului, în cadrul aceleiași universități. În 2014, a absolvit Universitatea Națională de Arte București, Facultatea Istoria și Teoria Artei, iar în 2018 a obținut un doctorat în cinematografie și media pe baza studiului de cercetare „Limbajul coregrafic în filmul experimental” (UNATC). Și-a început cariera de coregraf în 2008. Din 2011 lucrează ca manager cultural pentru Asociația Secția de Coregrafie. În perioada 2014 – 2017 a fost director artistic al „ALT Concurs Național de Coregrafie”. Spectacolele sale au fost prezentate la evenimente și festivaluri din România, Spania, Franța, Liban, Thailanda, iar scurtmetrajul „Collective Identity” a fost selectat de Essential Dance Film – TenduTv (SUA) pentru colecția celor mai reprezentative filme de dans din lume din anul 2012. În prezent este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. La Teatrul de Balet Sibiu a montat trei spectacole de dans contemporan „Amurg” (2019) „Amurg. 304 zile de lămâie (2021) și „Soft power” (2019).

ONE WAY TICKET / UN BILET DUS

Premieră de dans contemporan

COREGRAFIA: Sandra Mavhima

SCENOGRAFIA: Radu Aldea

ASISTENT COREGRAFIE: Adela Floricioiu

MUZICA: Adrian Enescu

LIGHT DESIGNER: Radu Drusan

DISTRIBUȚIE:

Bella Gilligan, Tereza Dragomir, Ayaka Nagai, Maria Trabalon, Candela Nieto, Beatriz Reis/Monica Viqueira

Mattia Longhitano, Guido Sarnataro, Henrique Ferreira, Kenichi Murata, Lazaro Ortega, Manuel Sanchez/Fulvio Zamagna

DURATA APROXIMATIVĂ: 1h

