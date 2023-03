Două firme din Sibiu au câștigat, luna trecută, prin licitație, un contract de peste opt milioane de euro pentru promovarea a sute de obiective turistice din România. Este vorba despre Terra Building și Eventya. Contractul este finanțat prin PNRR, fiind gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Patru asocieri de firme au depus oferte pentru un contract estimat inițial la peste 10 milioane de euro, notează hotnews.ro. Anunțul de atribuire a fost publicat miercuri în SEAP.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit, astfel, oferte de la următoarele asocieri de firme:

Gândul Media network (lider), MIRA Internațional și Edu Tech Labs Terra Building (lider) și Eventya Co Mida Sift Business (lider) și Angel Hot Soft Romania GMP Advertising (lider), GMP Public Relations și Webstyler.

Firmele din Sibiu au câștigat contractul

Contractul a fost atribuit asocierii de firme din Sibiu Terra Building și Eventya la valoarea de peste 39,8 milioane de lei, adică peste 8 milioane de euro.

Terra Building este o companie de construcții din Sibiu este deținută integral de Ștefan Mihai Băcilă (43 de ani, născut în Sibiu) și are ca domeniu principal de activitate „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, consultate de HotNews.ro. Firma are un număr mediu de 157 de angajați și în 2021 a raportat un profit net de peste 3,4 milioane lei, în creștere față de anul anterior.

Eventya este o companie de software, care a creat în 2017 aplicația oficială de promovarea turistică a României, dar și mai multe aplicații de promovare turistică pentru mai multe consilii județene, din Maramureș, Harghita, Brașov și alte asociații din turism, potrivit Economica.net, citată de hotnews.ro. Firma Eventya este deținută de Ionuț Alexandru Munteanu (44 de ani, născut în Sibiu – care controlează 59,41%), Andrei Ionuț Luca (25,46%) și Robert Ioan Bălan (15,13%). Cu un număr mediu de 12 angajați, această firmă a încheiat anul 2021 cu o pierdere netă de peste 290.000 de lei, după un profit net de peste 96.000 lei în anul 2020.

Contestații la CNSC

Contractul câștigat de cele două firme din Sibiu a fost posibil doar după o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care a analizat 2 contestații făcute de grupul de comunicare și advertising GMP. Într-o primă contestație, grupul GMP a cerut să se anuleze decizia MIPE care a desemnat câștigătoare oferta celor 2 firme sibiene, invocând două aspecte.

Primul aspect a vizat potențiala incidență a motivului de excludere de la o licitație deoarece liderul de asociere – Terra Building ar fi ascuns în mod voit existența unui document constatator publicat tot în SEAP de primăria Muncipiului Sibiu în care se arăta că această firmă a avut întârzieri în executarea unor lucrări contractuale pentru care a plătit penalități de peste 17.300 de lei. În legătură cu această acuzație, MIPE a arătat că în cadrul acestui contract cu primăria din Sibiu, Terra Building nu și-ar fi încălcat în mod grav și/sau repetat obligațiile din contract, iar aplicarea penalităților (plătite de către firmă, în cuantum de 0,1% din valoarea contractului total) nu a condus la încetarea anticipativă a respectivului contract și nici la plata de daune. CNSC a dat dreptate MIPE, subliniind că în respectivul dosar de achiziție primăria Sibiu a menționat calitatea lucrărilor foarte bună, respectarea clauzelor contractuale, organizarea și executarea bună a lucrărilor.

„Mențiunea despre penalitățile în suma de 17.340 lei plătite de ofertant pentru o nerespectare a graficului de lucrări nu justifică în niciun fel o apreciere de ‘încălcare în mod grav sau repetat a obligațiilor principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice’, cu atât mai mult cu cât în final se menționează inexistența vreunui prejudiciu adus autorității contractante”, se arată în decizia CNSC.

A doua acuzație a vizat faptul că nu s-ar fi îndeplinit cerința privind capacitatea de exercitare a activității profesionale de către asocierea Terra Building – Eventya Co. Grupul GMP a acuzat că Terra Building, firmă care activează în domeniul construcțiilor, nu are autorizate activități ale agențiilor de publicitate, motiv pentru care nu ar putea realiza o pondere de 43,29% din obiectul contractului, așa cum s-a angajat prin acordul de asociere. CNSC a decis că această alegație a contestatatorului nu are nicio bază serioasă și reprezintă o simplă speculație, deoarece prin acordul de asociere rezultă faptul că Terra Building nu are în sarcină prestarea de servicii de promovare, această activitate realizându-se de celălalt membru al asocierii – firma Eventya Co.

Peste 300 de obiective turistice, promovate de firmele din Sibiu

Douăsprezece rute turistice și culturale, cu peste 300 de obiective turistice, cum ar fi castele, biserici fortificate, mănăstiri și Delta Dunării, vor fi marcate, semnalizate, dar și promovate în mediul online, dar și offline, local și internațional, prin crearea de informații digitalizare sau aplicații pe telefon, notează hotnews.ro.

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale include 306 obiective turistice, după cum urmează:

Ruta castelelor – aproximativ 30 de obiective;

Ruta curiilor din Transilvania – aproximativ 25 de obiective;

Ruta culelor – aproximativ 15 obiective;

Traseul gastronomiei tradiționale românești – aproximativ 30 de obiective;

Ruta bisericilor fortificate – aproximativ 20 de obiective;

Ruta bisericilor de lemn – aproximativ 30 de obiective;

Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – aproximativ 30 de obiective;

Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – aproximativ 20 de obiective;

Ruta castrelor romane – aproximativ 20 de obiective;

Ruta cetăților – aproximativ 30 de obiective;

Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – aproximativ 36 de obiective;

Ruta satelor cu arhitectură tradițională – aproximativ 20 de obiective.

Durata estimată a serviciilor este de 45 de luni, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2026.

