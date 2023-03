Pe lângă asta, comunitatea GRL Power se extinde pentru a oferi șansa tuturor creatoarelor de conținut să facă parte dintr-o comunitate bazată pe valori de nondiscriminare și încurajare a talentului în gaming. Streamerițele Antonia Nuckle, Karinul, AlexaTV, Reddysh, Trissmery și multe altele vor avea oportunitatea de a discuta, în timpul meciurilor de Among Us, cu Ana Dumbravă, jucătoare profesionistă CS:GO, desemnată “Women’s Player of the Year” de către HLTV, despre perfomanță în esports feminin.