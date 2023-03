FC Hermannstadt speră să oprească picajul în meciul de sâmbătă, 4 martie, de la ora 20, când va juca în Giulești cu Rapid București.

Încleștarea de sâmbătă dintre Rapid și Hermannstadt conteză pentru penultima etapă a sezonului regular, după care punctele se vor înjumătăți. Situată pe locul 13, cu 26 de puncte, poziție de baraj, echipa sibiană are nevoie de puncte ca de aer, pentru a evada din subsolul clasamentului. Rapid este pe 4, cu 52 de puncte și este în luptă pentru a prinde un loc de cupă europeană.

Hermannstadt este pregătită de fostul rapidist Marius Măldărășanu, care a jucat în Giulești în perioada 1998-2007. Sibienii au însă un recul evident față de anul trecut, necâștigând niciuna din cele șapte partide din 2023, în care a marcat doar două goluri și doar din penalty. Ultima victorie oficială este cea din finalul anului trecut, 1-0 la CFR Cluj. Tehnicianul Sibiului este încă convins că, în fața unui public care pune presiune pe adversar, jucătorii săi vor fi mult mai motivați.

”Ne dorim să venim cu ceva de acolo, dar este un meci foarte greu, Rapid își merită cu prisosință locul îl clasament, acasă jocă foarte bine, împins și de public. Îmi doresc cu ardoare să câștigăm, trebuie să iesim din această pasă, dar va trebui să jucăm. Dacă mergem și ne vom apăra și vom juca cu teamă, ne va fi foarte greu, ne trebuie curaj. Fără curaj, nu poți face performanță în sport, mai bine ne lăsăm. Am încredere că va fi un altfel de meci din punct de vedere al încrederii. Pe un teren contra unor suporteri fanatici, chiar dacă în ultimele meciuri am început cu teamă, cred că acum jucătorii se vor autodepăși din punct de vedere motivațional, contra Rapidului nu poți fi decât automotivat. Îmi doresc să venim cu punct sau cu puncte” a spus ”Măldă”.

Petrescu și Ene sunt suspendați

Doi jucători importanți, Petrescu și Ene nu vor putea juca sâmbătă, contra Rapidului, fiind suspendați. marius Măldărășanu speră să fie inspirat în alegerea echipei de start. ”Atmosfera este senzațională, așa va fi cât timp sunt eu aici. Grupul este unit, băieții sunt convinși că fără a fi un grup, nu poți să ieși din pasa asta. Problemele sunt suspendările, Petrescu și Ene, în rest toți sunt apți, sper să fiu inspirat în alegerea lotului și a formulei de echipă”. În echipa sibiană va reveni însă Mino Sota, care a fost suspendat etapa trecută.

”Că am avut teamă, nu este din cauza sistemului”

Marius Măldărășanu consideră că nu sistemul folosit în ultima perioadă, cel cu trei fundași centrali este problemă, ci modul de interpretare al acestuia. ”Când am jucat cu 4 fundași, datorită progresiei adversarului, am ajuns și cu 5 pe linia de fund. Pentru mine, 3-5-2 sau 3-4-3 sunt sisteme foarte ofensive, depinde însă de modul cum le abordăm noi. Că am avut teamă și am stat jos, asta nu este doar din cauză ca am jucat cu 3 fundași centrali, pentru că nu te obligă nimeni să stai jos, poți să împingi colegul mai sus, dacă nu ai om. În acest sistem am jucat 30 de minute cu Farul în repriza a doua, am bătut la CFR, am jucat contra lui Sepsi, care are de obicei multe ocazii, cu noi nu a avut. Nu îmi place acest sistem, dar încerc să contracarez anumite lucruri bune ale adversarului, să blochez zona centrală, mie îmi place alt sistem, dar sunt momente în care trebuie să schimbăm. Nu ne-a iesit meciul acesta, tot timpul este vinovat antrenorul, nu am să dovedesc nimănui nimic, ci doar mie”.

Echipă probabilă: Letica – Butean, I. Stoica, F. Bejan, Opruț – Biceanu, Sota – Oroian, Balaure, C. Popescu – Paraschiv.

