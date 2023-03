Traficul rutier pe DN7 este îngreunat, în ultima lună, din cauza restricțiilor de la Boița, acolo unde au loc lucrări de consolidare a drumului pe o porțiune care s-a surpat. Deseori, pe Valea Oltului, au loc accidente rutiere, unele mai ușoare, însă altele catastrofale. Șeful IPJ Sibiu a precizat, într-o conferință de presă, că nu este el în măsură să rezolve situațiile binecunoscute de pe acest drum, însă a precizat că, ori de câte ori a fost nevoie, polițiștii s-au aflat în teren pentru a fluidiza traficul.

De aproximativ o lună, între localitățile Lazaret și Boița, traficul este restricționat, iar circulația se desfășoară semaforizat, ca urmare a apariției unor fisuri la nivelul carosabilului și acostamentului. Drumul s-a surpat de două pe această porțiune, motiv pentru care a fost nevoie de lucrările de consolidare serioase, pentru a nu pune în pericol participanții la trafic.

Din cauza restricției, în această zonă se circulă dificil, mai ales în zilele de weekend. Se formează coloane kilometrice, iar dacă au loc și evenimente rutiere, situația este catastrofală. Șeful IPJ Sibiu susține că nu este în măsură să rezolve situația drumului însă, atunci când e nevoie, polițiștii sunt în teren pentru a fluidiza traficul.

„Situația este aceeași pe care o cunoașteți și nu sunt eu în măsură să o rezolv, doar încerc să gestionez pe moment în funcție de ceea ce se întâmplă acolo. Din câte știu, mai sunt în acest moment niște lucrări de consolidare a DN7 în zona Boița. În momentul în care acel tronson de drum va fi reabilitat, mai este o porțiune de 200 metri aproximativ, și se va ridica acea interdicție cu semafor (…) Am intervenit de fiecare dată când coloanele pe cele două sensuri au fost vizibil disproporționate. Am intervenit cu echipaje, am fluidizat mai mult dinspre coloana cea mai lungă, pentru a încerca să reglăm cumva traficul. De fiecare dată. Și vom interveni în continuare până la finalizarea lucrărilor acolo”, a spus șeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.

Potrivit acestuia, lucrările de consolidare ar trebuie să fie gata în această primăvară, iar traficul să se desfășoare din nou în condiții normale.

