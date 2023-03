La primul meci ca adversar contra Rapidului, unde a scris istorie ca jucător, Marius Măldărășanu a obținut o victorie mare cu echipa sa, FC Hermannstadt, scor 1-0. Tehnicianul subliniază că a fost și o doză de șansă, mai ales la penalty-ul acordat mult prea ușor de VAR, dar salvat de Letica în prelungiri, în fața lui Dugandzic.

“Vreau să le urez celor de la Rapid multă baftă în continuare. Cu siguranță, publicul este pretențios, își dorește campionatul, dar trebuie să rămână uniți, numai așa vor reuși. În sport, ca să faci performanță ai nevoie și de noroc. Am avut noroc, până la meciul ăsta am avut foarte mult ghinion, de data asta s-a întors. Un mare merit îl are Karlo Letica, era timpul să ne scoată, pe românește. Prima repriză a fost bună, în general, lumea judecă o echipă după rezultat. Când am pierdut, am jucat bine în multe momente, dar au apărut greșeli. Acum am făcut jocul nostru, un joc rapid. Meciul ăsta o să-l țin minte toată viața, a fost primul meci ca adversar al Rapidului, ca antrenor, îi respect, e normal, am jucat aici, bucuria mea a fost una mai restrânsă”. În etapa precedentă, la jocul cu U Cluj, Sibiul a ratat un penalty în final de meci.

”Obiectivul este menținerea în Liga 1”

Marius Măldărășanu spune că obiectivul este salvarea de la retrogradare și echipa trebuie să adune cât mai multe puncte în play-out. Tehnicianul speră că jucătorii săi au depășit blocajul în care intraseră, după șapte jocuri fără victorie. ”Noi avem probleme, pierdem multe mingi în jumătatea noastră și este ușor pentru adversar să aibă ocazii, sunt la 30 de metri de poartă, noi ne chinuim să ducem mingea 100 de metri. Sunt și momente urâte, în care trebuie să joci lungă și pe a doua, cum se zice. Sunt puncte chiar dacă se înjumătățesc, dar este o victorie de moral. Era un blocaj, asta e realitatea, pentru că în toate jocurile am avut ocazii mai multe decât în cele câștigate, a fost și ghinion. Obiectivul este menținerea, chiar dacă eram sus cândva și ne-am trezit jos, dar trebuie să facem tot posibilul să acumulăm puncte, va fi o luptă până în ultima etapă”. Hermannstadt nu mai câștigase în campionat din 20 decembrie 2022, de la 1-0 cu CFR Cluj.

”Dacă se clătina scaunul, îl legam cu șurubul”

Marius Măldărășanu spune că se fac multe erori de arbitraj, deși VAR-ul ar trebui să le elimine, iar soarta antrenorilor poate fi decisă de greșeli. ”VAR a venit să ajute, dar sunt momente când judecă meciurile, noi antrenorii pierdem foarte mult, se poate întâmpla orice. Nu știu dacă se clătina scaunul meu, asta trebuie să spună conducerea. Noi, antrenorii, suntem pregătiți tot timpul, avem bagajele la ușă, dar se fac foarte mari greșeli cu VAR. Eu sunt jucător de echipă, la fel sunt și ca antrenor, pun foarte mult suflet, mă simt respectat, consideram că poate e mai bine așa, a fost o gândire a mea. Nu știu dacă se clătina scaunul meu, îl legam cu șurubul, să stea drept”, a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a învins sâmbătă seara, în Giulești, 1-o cu Rapid, în meci contând pentru etapa 29 din Liga 1. Unicul gol al jocului a fost marcat de Balaure în minutul 32, după o centrare de la C. Popescu. A fost primul gol din acțiune al sibienilor în acest an.

