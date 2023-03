Hermannstadt a obținut primul succes în an, 1-0 în Giulești cu Rapid, în penultima etapă din sezonul regular și iese din pasa neagră.

Rapid a avut prima ocazie în minutul 4, când șutul lui Papeau din marginea careului de 16 metri s-a dus puțin peste poartă! În minutul 33, Hermannstadt a dat lovitura prin Balaure, care i-a luat fața lui Morais la o centrare venită din partea stângă și a deviat ușor, cu capul, din 6 metri, în poarta lui Moldovan!

În minutul 36, sibienii au primit penalty după un henț în careu al lui Ioniță, care avea mâna lipită de corp la centrarea lui C.Popescu. Paraschiv se pregătea să execute, dar decizia a fost întoarsă de VAR. La pauză, Sibiul avea 1-0, profitând din plin de formula experimentală de echipă a Rapidului.

După o primă repriză în care Rapid nu a jucat nimic, antrenorul gazdelor, Adi Mutu a făcut patru schimbări la pauză și a început să preseze. Maniera de arbitraj din partea secundă a fost însă una clar pro-Rapid. Ioniță are o șansă bună în minutul 52, dar reia pe lângă din unghi. Costache a reușit să înscrie în minutul 65, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid în care a fost surprins Dugandzic în faza anterioară!

În prelungiri, după consultarea monitorului de la marginea terenului, arbitrul Flueran a dictat penalty pentru Rapid, la o lovitură cu cotul a lui Alhassan în careu la Keit, o fază însă dificilă. Portarul Letica a fost însă providențial și a apărat execuția modestă a lui Dugandzic. S-a terminat 1-0 pentru Sibiu, care iese în sfârșit din pasa neagră, exact când nimeni nu se aștepta!

”Este o luptă foarte strânsă pentru salvare, contează să adunăm puncte, să câștigăm și acasă, avem nevoie să batem și pe Craiova. În play-out vor fi nouă finale, vom fi o surpriză plăcută în play-out” a spus Balaure.

”Am avut un spirit de luptă mult mai bun, avem calitate și am luptat pentru fiecare minge. La penalty a fost moment prost, a venit în prelungiri, dar am avut încredere în Letica că ne poate salva. Noi avem calitate, dar ne-a lipsit spiritul de luptă. A fost un restart, vom juca cu aceeași determinare și vom câștiga mai multe puncte” a anunțat și C. Popescu.

Toate ghinioanele din ultima vreme ale echipei lui Marius Măldărășanu s-au spart sâmbătă seara, în Giulești, și Sibiul obține prima victorie din decembrie. Hermannstadt rămâne însă pe locul 13, cu 29 de puncte din tot atâtea jocuri. Victoria aduce însă declicul la echipa sibiană, care nu câștigase în acest an.

Hermannstadt: Letica – Butean, Bejan, Stoica, Opruț- Sota, Biceanu (Antoche 88) – Balaure (Bărbuț 78), Limaj (Alhassan 70), Popescu (Oroian 70) – Paraschiv (Iancu 71). Antrenor: Marius Măldărășanu

