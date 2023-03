Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a fost foarte mulțumit de determinarea echipei sale în jocul de sâmbătă, din Giulești. Echipa a respectat tactic indicațiile antrenorului Marius Măldărășanu și a obținut o victorie care o scoate din criză, 1-0 cu Rapid.

”O victorie muncită, îmi felicit echipa și antrenorii, au dat dovadă de multă dăruire, determinare, mă bucură faptul că am luat cele trei puncte, pentru că noi chiar aveam foarte mare nevoie. Cred că nici în jocurile trecute nu meritam să pierdem, am avut ocazii cu U Cluj, am ratat penalty, cred că un egal era echitabil. Cu Rapid, la fel, s-a jucat bine, băieții au înțeles ce le-a cerut Măldă, am fost o echipă scurtă, grupată foarte bine, cu spații foarte mici între compartimente și asta ne dă speranțe pentru viitor” a spus conducătorul clubului sibian.

FC Hermannstadt a obținut sâmbătă primul succes din acest an, 1-0 în deplasare cu Rapid București și a întrerupt astfel o serie neagră, de șapte meciuri fără victorie.

”E urât să vin ca adversar în Giulești”

Dan Coman a avut sentimente ciudate, fiind în Giulești ca adversar al echipei de suflet, unde a cunoscut multe bucurii. ”Am vorbit cu Ovidiu Herea înainte de meci, i-am spus că simt niște sentimente ciudate, este urât să vii în Giulești ca adversar, dar asta este viața, ne facem treaba acolo unde suntem, se pare că la acest meci noi am fost mai inspirați. Mă bucur mereu când vin în Giulești, am mai fost la alte meciuri. Îmi permit să vorbesc despre Rapid, pentru că am trăit aici și am trăit pe teren și nu are rost să ascund ceea ce simt. Mă bucură venirea d-lui Șucu alături de Victor Angelescu, ei împreuna pot duce Rapidul acolo unde ne dorim cu toții. Au stabilitate financiară, au o bază de pregătire foarte buna, un stadion nou, suporteri extraordinari și sunt convins că vor face performanță. Dacă nu anul acesta, cu siguranță la anul, Rapid se va bate cu șanse reale pentru câștigarea campionatului” a mai spus președintele lui FC Hermannstadt. Dani Coman a apărat poarta Rapidului între anii 2004-2008 și 2010-2021 și a jucat un sfert de finală în Cupa UEFA, contra Stelei.

