Karlo Letica a fost desemnat de Digi Sport și Liga Profesionistă de Fotbal cel mai bun jucător al meciului Rapid – Hermannstadt 0-1, din etapa 29 a Ligii 1. Croatul a avut intervenții foarte bune în repriza secundă, culminând cu penaltyul apărat în prelungiri, în fața lui Dugandzic. Lovitura de pedeapsă a fost ușor acordată de central, după ce a fost chemat la VAR să revadă o lovitură cu cotul a lui Baba Alhassan. Mai mult, penaltyul trebuia repetat, pentru că doi jucători de la Hermannstadt intraseră în careu în momentul executării loviturii de pedeaspă.

”Am luptat unul pentru celălalt, am stat bine în teren, am jucat contra unei echipe mai bune și până la urmă am avut și noroc, șansa este importantă în viață. Am avut fluctuații de formă în acest sezon, dar acest lucru este normal pentru toate echipele mici. Pentru noi, acum este important să menținem această direcție bună și să strângem cât mai multe puncte.

Croatul a fost impresionat de atmosfera din Giulești. ”Aș vrea să joc mereu în fața unui astfel de public, acasă sau în deplasare, jos pălăria pentru suporteri, aceasta este atmosfera pe care orice fotbalist vrea să joace. Ne-am bucurat de acest meci, fanii au cântat tot timpul” a mai spus Letica.

