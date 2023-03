Se apropie 8 martie, ziua în care femeile își sărbătoresc libertatea și drepturile. Mai discrete sau cu fast, ieșirile în oraș, la restaurant, alături de prietene, au devenit deja tradiție în această zi specială. Pentru o experiență culinară memorabilă, foudcourt-ul din Promenada Sibiu găzduiește o varietate de restaurante, de la cele cu specific italian și japonez, până la cele cu preparate românești, oferind o gamă largă de opțiuni pentru toate gusturile.

Mic dejun și brunch la Hug The Plate

Pentru preparate delicioase încă de la micul dejun, Hug the Plate este alegerea potrivită. Acest bistro sibian oferă opțiuni de mic dejun și brunch, de la toast-uri și omlete până la salate, supe și paste gătite cu ingrediente proaspete și de la producători locali.

Atmosferă familială la Giardino

Unul dintre restaurantele preferate pentru a sărbători Ziua Femeii este Giardino, restaurant cu specific italian al cărui meniu include și preparate locale. Un melanj de bucătărie mediteraneană și românească, Giardino este potrivit pentru cei cărora le plac pastele și pizza în aceeași măsură în care savurează papanașii. Gustul autentic italian se combină fericit cu cel al preparatelor tradiționale românești, într-o atmosferă familială relaxată.

Fine dining japonez la Enjoy Sushi

Pentru cei care doresc să încerce bucătăria japoneză gourmet, Enjoy Sushi oferă o experiență completă de fine dining. Meniul include sushi, sashimi, tempura și multe alte preparate japoneze pregătite de bucătari cu experiență. Atmosfera elegantă face din Enjoy Sushi o opțiune rafinată pentru o seară cu prietenele.

„Indiferent de preferințele culinare, vă așteaptăm la restaurantele din Promenada Sibiu să vă bucurați de o zi specială și să savurați cele mai bune preparate într-un cadru festiv. Giardino, Enjoy Sushi și Hug the Plate sunt doar câteva dintre restaurantele noastre care oferă o gamă largă de opțiuni culinare pentru toate gusturile. Ne-am străduit să creăm un mediu prietenos și confortabil pentru toți clienții noștri și suntem mândri să fim gazdele unei experiențe culinare memorabile pentru toți cei care ne vizitează“, spun reprezentanții Promenada Sibiu.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni în anul 2019. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a anului 2021, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 18 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

