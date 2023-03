Angajații primăriei comunei Șeica Mare au făcut o descoperire șocantă, marți dimineață, pe un câmp din zona localității Boarta. Aceștia executau o lucrare publică în zonă și, la un moment dat, au observat un copil într-un șanț. Micuța, o fetiță în vârstă de 5 săptămâni, fusese abandonată de mama lui, în urma unui scandal cu concubinul. Oamenii legii au demarat o anchetă. Din fericire, bebelușul este bine, primind îngrijiri medicale la spital.

UPDATE

DGASPC Sibiu va cere decăderea din drepturile părintești în cazul mamei care și-a abandonat bebelușul. Acesta a declarat, de asemenea, că nu mai dorește să se ocupe de creșterea fetiței sale de numai cinci săptămâni. (DETALII AICI)

ȘTIREA INIȚIALĂ

Angajații primăriei Șeica Mare au găsit, marți dimineața, într-un șanț de la marginea satului Boarta, un bebeluș în vârstă de 5 săptămâni, abandonat în această zonă. „Noi aveam lucrări publice în această zonă, între satele Calvaser și Boarta. Angajații primăriei s-au deplasat acolo pentru efectuarea lucrărilor și au găsit un bebeluș abandonat. Are aproximativ 5 săptămâni. Din fericire, copilul este în viață, a fost transportat la spital în Mediaș pentru îngrijiri”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Nicolae Șușa, primarul comunei Șeica Mare.

Mama, o tânără de 22 ani. Bătută de iubit, a abandonat copilul

Potrivit primarului, mama copilului are aproximativ 22 ani și este din Târnava. Ea locuia în concubinaj cu un bărbat în Boarta. În urmă cu câteva zile, aceștia s-au certat, femeia susținând că a fost bătută, astfel că a decis să fugă cu bebelușul și să îl abandoneze. „Mama copilului are 22 ani. Am demarat o anchetă internă împreună cu Direcția de Asistență Socială de la Primărie și am găsit-o la prima oră. Am chemat poliția și am ținut-o acolo până la sosirea organelor. Femeia a spus că a abandonat bebelușul și a plecat din cauza că a fost bătută de concubin”, a mai spus primarul.

Edilul spune că femeia își dorește să renunțe la drepturile de mamă și nu vrea să își crească bebelușul.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News