Angelika Maurer a dispărut în urmă cu o lună. Căutările au fost demarate abia după o săptămână, după ce familia a alertat poliția. Alarma a fost trasă de către profesorii fetei, care au sesizat că studenta nu s-a mai prezentat la cursuri. Au urmat, apoi, căutări intense, comunitatea sibiană mobilizându-se impresionat pentru a o găsi. Pădurea Dumbrava a fost zona pe care anchetatorii au cercetat-o intens deoarece acolo au fost găsite multe dintre bunurile personale ale tinerei. Fără succes însă, Angelika este în continuare de negăsit. În cazul dispariției, comisarul-șef Mihai Untaru trage un semnal de alarmă și spune că, deși speră ca studenta să fie găsită în viață, părerea lui este că asta nu se va întâmpla.

Angelika Maurer, studenta în vârstă de 25 de ani la Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a dispărut în data de 8 februarie 2023. Abia după o săptămână rudele au anunțat poliția, după ce nu au mai putut să o contacteze. Oamenii legii au început căutările, iar la finalul lunii trecute au reușit să găsească mai multe dintre obiectele sale personale, printre care telefonul mobil și portofelul.

În 2 martie, căutările au fost reluate în Pădurea Dumbrava, acolo unde peste 350 de persoane s-au alăturat inițiativei Poliției. Fata a fost căutată în acest loc deoarece aici au fost găsite bunurile sale și, totodată, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere din oraș, ea s-ar fi îndreptat către pădure în ziua dispariției.

Anchetatorii au pornit acum pe noi piste. Fata este căutată la toate mănăstirile din România, dar și la stânele și fermele din județul Sibiu.

Comisar: „Ar trebui analizat istoricul comportamental al fetei”

Comisarul-șef în rezervă Mihai Untaru, în prezent detectiv particular, susține că, în acest caz, ar trebui cerută și părerea psihologilor. Analizând istoricul comportament al tinerei, ar putea fi stabilit și felul în care aceasta ar acționa în anumite situații.

„Din ce am văzut și eu, știm de plecarea din cămin și intrarea în pădure. Pare o dispariție voluntară. Momentan așa o tratăm. Lucrurile astea, care se întâmplă din păcate din ce în ce mai des în ultimii ani, arată o stare de neadaptabilitate a unui segment de societate la ceea ce înseamnă actualitate. Din toate punctele de vedere: politic, social, etc. Oamenii, la vârsta asta, se află într-un proces de formare a personalității. Când copiii ăștia nu au răspunsuri la foarte multe întrebări, aleg soluții ciudate. Nu e de competența poliției. Practic, asemenea situații trebuie tratate cu mare atenție de psihologi, ca și cazuistică socială, și atrasă atenția. Mai mult decât atât, pentru că urma o formă de învățământ, societatea nu încearcă să ofere copiilor, prin ceea ce înseamnă pregătire școlară, un proces de informare a tineretului privind situația actuală. Probleme care generează tulburări de comportament sunt din ce în ce mai dese. Formele de învățământ nu tratează cu atenție lucrul ăsta. Probabil că mulți, care nu au parte de consiliere nici acasă, nici între prieteni, aleg soluții sub forma asta. Aș vrea să cred că o vor găsi în viață, dar după părerea mea nu o vor mai găsi. Ar trebui văzut și analizat istoricul comportamental al acestei fete, ca să îți poți da seama ce ar fi putut să facă. A ajuns pe prima pagină situația asta, dar cred că sunt foarte multe astfel de situații, fiecare cu particularitățile ei. Dar văd că factorii de răspundere din societate nu își asumă responsabilitatea de a găsi și un mijloc de pregătire a tineretului pentru asemenea impacturi psihologice. Ei nu găsesc răspuns la întrebările lor nici în societate, nici în familie, nici printre prieteni, nici la școală!”, a explicat comisarul Mihai Untaru pentru DC NEWS.

Comisar: „Nu avem răspunsuri. E greu să o mai găsească în viață”

Comisarul Untaru mai spune că, în cazul Angelikăi, nu există dovezi, ci doar suspiciuni. Anchetatorii nu au o pistă clară, nu au răspunsuri, ci doar ipoteze pe care le iau în calcul. „La toate cazurile semnalate presei nu se oferă toate informațiile. Aici nu există dovezi, ci doar suspiciuni. Ai date care să te ducă pe o anumită pistă? Nu. Avem câteva secvențe care o arată pe fata aia cum a plecat din cămin, că avea niște probleme comportamentale motivate de o situație personalizată ai ei. Și atât. Nu avem alte răspunsuri. Dacă nu ai niște elemente definitorii în caz, poți doar să tricotezi pe lângă cazul ăla. Ipoteze pot fi câte vrem. Asta e realitatea concretă. Luat în ansamblu, pare că vorbim de o tulburare comportamentală care, în final, arată ca o dispariție voluntară. Nu avem prea multe elemente ca să o finalizăm într-un rezultat. Părerea mea, după datele existente la ora actuală, e că e greu să o mai găsească în viață. Ce motivație avea să intre în pădure? Pe de altă parte, hai să întrebăm specialiști. Ce faună e prin pădurea aia pe acolo? Să fie întrebați vânătorii din zonă ce animale sălbatice sunt prin zone. S-ar putea să fie câini, e adevărat, dar nu am auzit de urși pe acolo sau alte animale”, a mai explicat acesta pentru DC News.

Vă reamintim că Angelika Maurer are 25 de ani, o înălțime de 165 cm, o greutate de aproximativ 75 kg, ochi verzi, păr șaten deschis de lungime medie. Aceasta era îmbrăcată, în ziua dispariției, cu un palton de culoare neagră, pantaloni de culoare închisă și încălțăminte de tip UGG de culoare neagră. Dacă aveți informații despre dispariție, sunați la 112!

