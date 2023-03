Tarife de referinţă RCA publicate recent de ASF pentru următoarele 6 luni au cunoscut creşteri de până la 20% pe toate categoriile.

Noile tarife de referinţă la poliţele RCA publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi calculate de KPMG vin cu o nouă serie de creşteri pe toate categoriile, de la 9,3% la peste 20%. Dacă în urmă cu şase luni tarifele de referinţă ale ASF cuprindeau 8 categorii cu un nivel al preţului care ajungea chiar şi sub 900 lei pentru o poliţă RCA pe un an, noile creşteri au eliminat orice posibil nivel sub 1.000 lei pentru o poliţă RCA, potrivit datelor publicate de ASF, potrivit Mediafax.

Cel mai mic tarif de referinţă de 1.006 lei se află la categoria de vârstă 51-60 de ani pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de sub 1.200 cmc. Noile tarife de referinţă vor include de acum încolo o nouă categorie pentru autoturismele electrice, iar tinerii sub 30 de ani vor plăti aproximativ 2.700 lei pentru o poliţă RCA indiferent de autoturismul electric pe care îl achiziţionează. La autoturismele cu o capacitate cilindrică de peste 2.500 cmc, tinerii sub 30 de ani pot ajunge la peste 4.700 lei pentru o poliţă RCA.

Tarifele de referinţă RCA publicate de ASF sunt orientative, iar asigurătorii pot oferi preţuri care să fie sub tariful de referinţă sau peste, în funcţie de istoricul şoferului şi de alte criterii de risc pe care companiile le analizează în momentul în care se face ofertarea. De asemenea, sistemul de bonus-malus, care fie recompensează şoferii care nu au avut accidente rutiere prin reducerea unui procent din preţul oferit pentru poliţele RCA, fie adaugă un procent la preţ, influenţează preţul final al ofertei pe care şoferii o primesc de la asigurători.

