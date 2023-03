Directorul Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, Constantin Chiriac, a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, detalii despre ediția FITS din acest an. Tema mult așteptatului festival va fi „Miracol”, iar invitați de prestigiu vor veni la Sibiu.

Constantin Chiriac a vorbit despre problemele pe care Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu le-a întâmpinat în ultimii ani, amintind despre momentele în care acesta a devenit unic în lume. „Vrând, nevrând, festivalul de la Sibiu a fost de-a lungul timpului un exemplu de ce a însemnat funcționalitatea unui festival în acord cu comunitatea și cu toate provocările care au venit. A fost singurul din lume care a creat un festival online în 2020. Ne-am repliat în trei luni, nimeni nu a putut face asta. Am reușit grație Aleii Celebrităților și personalităților de acolo, care au răspuns imediat, și am făcut acel festival online care a avut o cifră impresionantă de spectatori” a spus acesta.

Tema de anul acesta a festivalului a venit în urma tuturor evenimentelor la care acesta a luat parte. „În tot ce înseamnă răul unui război, faptul că festivalul nu numai că a mers mai departe, că a crescut, că am reușit să aducem toate companiile pe care ni le-am propus, că am avut peste 800 de evenimente, ne-a determinat ca-n ediția cu numărul 30 să avem această continuitate fără precedent. Noi avem 30 de ani de existență și am considerat că ceea ce s-a întâmplat la Sibiu a fost un miracol. Din această cauză, tema este Miracol/Wonder” a spus Chiriac.

Concert de deschidere în Catedrala Evanghelică

Programul complet al festivalului va fi aflat pe 27 martie de „Ziua Mondială a Teatrului”, însă Chiriac a dezvăluit câteva highlight-uri din zona germanofonă. „Teatrul Național Sibiu împlinește 235 de ani de existență în acest an. Este o cifră absolut extraordinară a unui teatru care a avut loji din lemn de trandafir și un săptămânal teatral în limba germană. Facem o punte cu un teatru care este înscris în constituția unei țări care aniversează 275 de ani și care va fi la Sibiu. De asemenea, tot din Austria îl aducem Simon Mayer unul din cei mai mari coregrafi ai lumii care va fi la Sibiu cu Sons of Sissy. Facem după Peter Handke un spectacol pe un text fără dialog „The hour we knew nothing of each other”, este ora în care nu știm nimic unii despre alții, în care e vorba despre întâlniri care au sau nu răspuns și faptul că putem să îl aducem în dialog pe Peter Handke, cel care a luat premiul Nobel pentru literatură la Sibiu, este un moment de vârf al acestui sezon” a spus acesta.

Deschiderea festivalului va avea loc în Catedrala Evanghelică. „Reușim să facem în deschiderea festivalului un mare concert în Catedrala Evanghelică din Sibiu pe toate orgile care există și aducem din Elveția un mare organist și, de asemenea, un mare violonist foarte tânăr sugerat de Ambasadorul Elveției” a spus Chiriac.

