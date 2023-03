Directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a anunțat că se va depune memoriu la Comisia de Arbitri a Federației Române de Fotbal, pentru a fi analizat arbitrajul centralului FIFA Marian Barbu (Făgăraș) din partida cu Dinamo, scor 1-2.

Arbitrajul potrivnic al centralului Marian Barbu, de pe noua arenă din Sibiu, unde echipa lui Claudiu Niculescu a pierdut, scor 1-2 nu este trecut cu vederea de oficialii clubului CSC 1599 Șelimbăr. Astfel, directorul clubului din Șelimbăr, Cornel Stănilă a anunțat că zilele următoare se va depune un memoriu la Comisia Centrală de Arbitri, în care se va solicita analiza prestației lui Marian Barbu.

”La meciul cu Dinamo, dezamăgirea este mare, deoarece am avut două lovituri de la 11 metri clare care nu au fost acordate, iar golul al doilea al oaspeților a fost precedat de la un fault la Năstăsie. Arbitrul FIFA Marian Barbu era la 2 metri de fază, Năstăsie a fost călcat grosolan, dar faza a continuat, Dinamo are contraatac și marchează prin Roșu. Dacă exista VAR, golul acesta se anula” a declarat Cornel Stănilă.

Conducătorul clubului sibian s-a referit și la faulturile portarului de la Dinamo, Oncescu la jucătorii lui Șelimbăr, Voicu și Crișan. ”Am avut și două penaltyuri neacordate în repriza secundă. Mai întâi, Voicu a fost lovit clar în cap de portar și nu se dă nimic. Apoi, Crișan joacă mingea cu capul, portarul îl lovește cu genunchiul în coaste, fază identică cu penaltyul primit de Hermannstadt cu U Cluj, nu se acordă nimic. Am fost total dezavantajați de arbitrajul lui Marian Barbu, ecuson FIFA, să nu dai două penaltyuri și fault la al doilea gol este mai mult decât o greșeală. Cred că puteam obține cel puțin un egal, pentru că parametrii InStat ne arată că am fost peste Dinamo” a mai precizat Cornel Stănilă.

”Trebuie să tragem un semnal de alarmă”

Și la primul joc oficial din acest an, la Iași, unde Poli s-a impus cu 4-1, oficialii celor de la Șelimbăr au fost nemulțumiți de arbitraj. ”Golul al treilea al celor de la Iași a fost din ofsaid. Dar, acolo am pierdut pe mâna noastră, am făcut greșeli impardonabile. Vom depune memoriu pentru arbitrajul lui Marian Barbu, chiar dacă rezultatul din teren nu se mai schimbă, trebuie să tragem un semnal de alarmă. Aveam nevoie disperată de puncte și am fost dezavantajați în jocurile cu echipe care au obiective mai mari. Cred că avem un lot bun, știm ce jucători am adus, dar în ritmul acesta este greu să obținem puncte” a mai spus oficialul clubului din Șelimbăr.

În fața a circa 8.000 de spectatori, CSC 1599 Șelimbăr a pierdut sâmbătă, la Sibiu, 1-2 cu Dinamo București, în etapa 18 a Ligii a II-a. Pentru Dinamo au marcat Lamine Ghezali (minutul 30) și Iulian Roșu (minutul 68), iar Jordan Gele a redus din handicap (minutul 90+1).

CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 14 în Liga a II-a, cu 21 de puncte din 18 jocuri. În ultima etapă din sezonul regular, echipa pregătită de Claudiu Niculescu va juca în deplasare cu ultima clasată, Unirea Constanța. Toate jocurile din ultima etapă a sezonului regular din Liga a II-a sunt programate duminică, 12 martie.

