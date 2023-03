Căpitanul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica (35 ani) a revenit de două săptămâni pe teren, după ce a stat pe tușă circa două luni, din cauza unor probleme la tibie. Fundașul central a depășit însă momentul dificil și a revenit pe teren, dând siguranță defensivei sibiene în ultimele trei jocuri.

”A fost cea mai lungă perioadă de absență a mea, am stat cam două luni accidentat, am mai avut o dată probleme și am stat o lună. Mi-a fost greu, este greu să stai pe margine, să vezi băieții că joacă, să nu fii în teren, să simți presiunea și atmosfera. Le mulțumesc foarte mult colegilor pentru mesajul pe care mi l-au dat din cantonament de ziua mea. Suntem un grup unit, cred că ar fi făcut pentru oricare altul și este normal să se întâmple asta într-o echipă” a spus Ionuț Stoica.