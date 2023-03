La primul său sezon în România, letonul Robert Blumbergs (24 ani) are evoluții apreciate la CSU Sibiu, unde este principalul marcator al echipei. Cu siguranță, transferul din toamna trecută al gigantului originar din Letonia de la Palencia a fost unul foarte inspirat, jucătorul fiind unul dintre atuurile Sibiului în acest sezon. Robi are medii excelente în Liga Națională, de 17,4 puncte/meci și 5,4 recuperări/meci, care i-au adus și prima convocare la naționala Letoniei. Cu siguranță, coșul victoriei din disputa dramatică cu Voluntari (74-73) va rămâne mult timp în memoria fanilor sibieni.

Pentru CSU Sibiu urmează o deplasare dificilă vineri, 10 martie, în meciul cu Dinamo. Partida se va disputa în Arena de Baschet FRB, vineri, 10 martie, de la ora 18.00. În Grupa 1-10, Sibiul este pe locul 4, cu 15 puncte, iar Dinamo pe 7, cu 14 puncte, echipa din Capitală având un meci mai puțin disputat. Despre toate acestea, Robert Blumbergs a vorbit în exclusivitate cu Ora de Sibiu.



Este primul tău sezon la CSU Sibiu și în România. Te-ai așteptat să ai un sezon atât de bun aici, la Sibiu, la începutul sezonului?



Roberts Blumbergs: Sincer, nu știam prea multe despre Liga Națională înainte de a ajunge aici, așa că nu am prea avut mari așteptări la momentul respectiv. Dar, este evident că de fiecare dată când am parte de o nouă oportunitate, încerc să dau tot ce am mai bun.



Care este obiectivul tău și al echipelei pentru faza a doua și mai târziu pentru playoff?

Robert Blumbergs: Ei bine, în primul rând, vrem să ajungem în play-off și să câștigăm cât mai multe meciuri până atunci. Odată calificați în play-off, îl vom aborda cu o mentalitate diferită. Însă nu trebuie să privim prea departe. Cred că trebuie să ne concentrăm mereu doar pe meciul următor și așa să continuăm mai departe.





Ai fost convocat în premieră la naționala Letoniei în luna februarie. Cum a fost experiența?

Robert Blumbergs: A fost o experiență bună. Cu siguranta a fost ceva total diferit, o nouă provocare la care trebuie să te adaptezi. Mi-aș fi dorit să și joc, dar sunt sigur că vor exista oportunități în viitor.

Toată lumea se întreabă ce planuri ai pentru următorul sezon. Cum te simți la Sibiu, te gândești să continui sau ai în plan să cauți ligi mai puternice în care să evoluezi pe viitor?

Robert Blumbers: În momentul de față mă concentrez doar pe acest sezon, încă nu mă gândesc atât de departe. Mai avem de lucru aici. Dar pot spune că îmi place cu siguranță să joc la Sibiu. Îmi place foarte mult aici și am parte de o experiență despre care nu pot avea decât cuvinte de laudă. Va trebui să vorbesc cu apropiații mei după ce se va încheia sezonul, să văd toate opțiunile și să aleg ce este mai bine pentru mine. Dar, vă pot spune că orice este posibil.



Ce părere ai despre Dinamo? Cât de greu crezi că va fi meciul?

Robert Blumbergs: Dinamo este o echipă bună și sunt sigur că vor lupta, așa că ar trebui să fie un meci bun. Noi, dacă vom urma planul de joc și vom face tot ceea ce ne-am propus, sunt sigur că vom fi bine.

