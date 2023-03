A început ediția de primăvară a Târgului de Cariere de la Sibiu. Încă din primele ore, numărul participanților a fost unul impresionant, iar companiile din diferite sectoare de activitate au fost nerăbdătoare să prezinte candidaților ofertele de angajare.

În cadrul acestui târg, sibienii au putut interacționa cu diferite companii pentru a afla ce calități sunt necesare pentru jobul dorit şi au avut posibilitatea de a-şi depune CV-ul pentru posturile de care aceştia sunt interesaţi. „Târgul de Cariere a debutat în această primăvară la Sibiu și ne bucurăm să vedem atât de mulți oameni dornici să își găsească un job, dornici să descopere ce e nou pe piața muncii. Îi așteptăm la Sala Sporturilor Transilvania între 11:00 și 18:00, vineri și sâmbătă. În primele două ore ale evenimentului am observat că a venit foarte multă lume, câteva sute de candidați, și ne așteptăm să vină tot mai mulți” a spus Maria Petruța, Public Relations Manager.

Oferte pentru personalul calificat și necalificat

Companiile prezente la Târgul de Cariere au prezentat oferte atât pentru sibienii care au studii de calificare, cât și pentru cei care nu au studii în domeniu. „Oferta companiei noastre este foarte largă. Căutăm ingineri și parte de personal calificat, dulgheri, fierari, betoniști, dar de asemenea, căutăm asistent pentru șantierele noastre. Căutăm tineri, dar și persoane cu mai multă experiență. Suntem o companie mare și avem multe posturi disponibile” ne-a spus Daniela Ilie, reprezentant CONA.

„Noi avem în momentul de față cinci magazine în Sibiu și avem nevoie de colegi. Suntem foarte deschiși, nu trebuie să ai o experiență pentru a lucra în Kaufland, încercăm să integrăm pe toată lumea. Angajăm colegi începând cu vârsta de 16 ani, atât pe roluri full time cât și pe roluri de două, patru sau șase ore, cu un program flexibil. Avem și colegi cu dizabilități în magazine. Suntem deschiși în continuare să angajăm colegi cu dizabilități și chiar ne dorim să vină către noi ca să îi putem ajuta în găsirea unui job, iar ei să ne ajute pe noi să ne acoperim rolurile vacante” ne-a spus Bogdan Cană, reprezentant Kaufland.

Vârsta nu este un impediment pentru angajare

Sibienii care vor să se angajeze pot găsi la Târgul de Cariere diferite oferte care nu țin cont de vârstă. „În mare parte, noi recrutăm pentru proiecte în limba germană și mai avem proiecte în zona de dezvoltare software sau partea de mecanică. Au venit foarte mulți studenți și câțiva liceeni care vor să vadă cam ce le aduce piața, pentru ce să se pregătească. Lucrăm în echipe mixte, vârsta nu este un impediment pentru noi” ne-a spus Teodora, de la Bertrandt.

„Dorim să ne facem cunoscuți, să ne promovăm, să prezentăm oportunitățile pe care noi le putem oferi pentru viitoare cariere. Sunt mulți studenți care își caută orientarea pe mai departe în ceea ce vor să facă și cred că și noi putem, din experiența pe care o avem deja, să îi îndrumăm într-un anumit sens. Târgul de Cariere cam în fiecare an ne-a oferit candidați buni. De multe ori când s-au prezentat la interviuri au transmis faptul că ne-au întâlnit aici” a spus Radu Nicu, reprezentant Siemens.

Oferte pentru școlile militare

Elevii care vor să aibă o carieră în domeniul militar pot acum să profite de ofertele prezentate de Centrul Militar Zonal Sibiu la Târgul de Cariere. „Avem un atelier de promovare a ofertei educaționale a Ministerului Apărării Naționale. Avem ofertă pentru tinerii care doresc să ajungă ofițeri și să urmeze o facultate în cadrul instituțiilor de învățământ militar, anume Academiile Militare, la finalul cărora după obținerea și promovarea examenului de licență devin ofițeri și sunt direct angajați în sistemul militar” a spus Vlad Mihăilă, Subofițer de Stat Major din cadrul Biroului Informare- Recrutare Sibiu din cadrul Centrului Militar Zonal Sibiu.

Cei interesați vor fi nevoiți să susțină anumite probe pentru a se înscrie în cadrul militar. „De asemenea, avem oferte pentru promovarea unei postliceale de doi ani de zile la finalul căreia devin maeștri militari și postliceale de un an de zile la finalul căreia devin subofițeri în activitate. Tinerii de clasa a opta pot participa la selecția pentru admiterea în Colegiul Național Militar. Pentru participare, aceștia vor susține niște probe sportive, o vizită medicală, un examen psihologic și examen de specialitate” a mai spus Vlad Mihăilă, subofițer de Stat Major din cadrul Biroului Informare – Recrutare Sibiu din cadrul Centrului Militar Zonal Sibiu.

Studenții și elevii din Sibiu, încântați de oferte

Încă de la deschiderea Târgului de Cariere, studenții și elevii au venit într-un număr impresionant de mare. Aceștia ne-au spus că au fost interesați să vadă ce oferte le aduce piața sibiană. „Am venit să vedem mai multe meserii și dacă pe viitor ne place vreuna, să ne putem angaja. Am găsit o meserie care mă avantajează pentru că sunt și în domeniu la școală. Este vorba de Kaufland și mi se pare cât de cât ok pentru un viitor” ne-a spus Florina.

„Am venit să caut job-uri în software, IT. Fiind anul IV, am venit să văd ce opțiuni am după ce termin facultatea și sunt destul de multe firme care prezintă un loc de muncă ce mă interesează” a spus Iustinian, student în anul IV la Inginerie.

Premii pentru participanții de la Târgul de Cariere

Târgul de Cariere nu vine la Sibiu doar cu joburi, ci și cu premii! Pentru a le câștiga, participanții trebuie să descarce aplicația BestJobs, să își pregătească CV-ul, să vină la eveniment și să extragă lozurile norocoase care constau în produse marca Logitech G și multe alte premii surpriză.

Întâlnirile față în față cu recrutorii vor fi completate de livestream-ul din studioul mobil aflat la fața locului, care va aduce în prim-plan detalii despre locurile de muncă disponibile și interviuri cu reprezentanții companiilor pe diverse teme. Acesta va fi difuzat pe canalele de Facebook, LinkedIn, YouTube ale evenimentului și pe targuldecariere.ro în prima zi a evenimentului.

Citește și: Târgul de Cariere Sibiu – Noi oportunități profesionale la evenimentul primăverii – Joburi și premii

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News