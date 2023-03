BC CSU Sibiu joacă vineri, în Capitală, de la ora 18.00, cu Dinamo, în etapa 22 din Liga Națională de baschet masculin. Partida va putea fi urmărită în direct și la TV, pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 3.

Trupa lui Tomas Rinkevicius, joacă al doilea meci la rând pe teren străin, după cel de la Oradea, unde a pierdut la limită, 80-81.

Paolo Marinelli va debuta în galben-albastru la acest joc, astfel în rotația echipei sibiene aflându-se șase jucători străini. Partida este una cu miză importantă, CSU Sibiu se află în acest moment pe patru cu 4 victorii și 7 înfrângeri. Dinamo este pe șase, tot cu 4 victorii și 6 înfrângeri.

Croatul spune că are nevoie de puțin timp pentru acomodare. „Am efectuat primele antrenamente de când am întâlnit echipa. Mă simt și mă bucur că am început să-mi cunosc colegii. Este nevoie de puțin timp, dar mă simt bine în Sibiu. La primul joc, mă aștept să joc la fel de bine cum au făcut-o colegii la ultimul meci. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun din noi, să facem un meci bun și sperăm că vom obține victoria” a spus Paolo Marinelli înaintea debutului în Liga Națională de baschet masculin.

”Trebuie să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru”

Lituanianul de pe banca Sibiului, Tomas Rinkevicius spune că echipa s-a recuperat după jocul intens din ultima etapă, de la Oradea. „Avem din nou o echipă bună în față, cu mult talent, dar poate fără un lot foarte lung în acest moment. Au jucători foarte talentați, în special cei străini. Ne-am recuperat după meciul dificil pe care l-am avut la Oradea. Este un proces natural, ne-am antrenat pentru acest meci și sper că vineri vom fi pregătiți”.

Dinamo a pierdut ultimul joc, la Pitești, deși a condus detașat, dar Rinkevicius este convins că va avea un joc dificl. ”Cred că nu este un avantaj pentru noi, faptul că Dinamo a pierdut la Pitești, după ce a început foarte bine în meci și au avut un avantaj de aproape 20 de puncte în sfertul secund. În același timp, Pitești rămâne o echipă bună, în special pe teren propriu. În orice caz, Dinamo rămane o echipă bună, talentată, trebuie să ne ridicăm la cel mai bun joc al nostru pentru ne lupta la victorie cu Dinamo în deplasare” spune Tomas Rinkevcius despre confruntarea din Capitală.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News