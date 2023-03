Au reînceput lucrările de modernizare a zonei de blocuri din cartierul Terezian, prima zonă în care se intervine fiind cea de lângă statuia Mariei Tereza de pe strada Gladiolelor.

Aici intervențiile vor consta în curățarea zonei verzi de tufe uscate și deschiderea completă a acesteia către public, prin desființarea gardului viu. Zona verde va fi reamenajată cu gazon și se va instala un sistem de irigații. Aleile existente vor fi repavate, pe aceeași suprafață, cu piatră cubică, aceasta urmând să înlocuiască asfaltul. Pe lângă trotuarul existent în zonă se va amenaja pistă pentru biciclete.

În paralel va continua amenajarea parcului de pe str. Lungă, a zonei de cealaltă parte a străzii Gladiolelor față de cea finalizată, și se va începe lucrul pe str. Lungă, în zona blocurilor de lângă școala nr. 18.

“Anul acesta vom finaliza și ultima zonă de blocuri care necesita reabilitare – Terezianul. Din 2016 până în prezent ne-am concentrat pe creșterea calității locuirii în cartierele sibiene și am modernizat sau am realizat reparații capitale în 14 zone de blocuri din întreg orașul: Dioda, patru zone din Hipodrom, Turnișor, Valea Aurie, Reșița II, Broscărie, Henri Coandă – Oțelarilor, zona străzii Școala de Înot și zona Gării, iar anul trecut am finalizat cartierul Ștrand, cea mai amplă lucrare de acest tip, și ultima zonă din cartierul Hipodrom”, menționează Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Lucrările executate până în prezent în cartierul Terezian:

– Străzile Nottara (și străduțele perpendiculare pe aceasta), Cameliei și Postăvarilor, cu

drum, trotuare, spații verzi, parcări (după caz) și iluminat public

– Parcarea de pe Aleea Târgu Cailor

– Zona dintre Aleea Târgu Cailor – str. Daliei – str. Gladiolelor

– Zona de pe o parte a străzii Gladiolelor

– Zona Aleea Rusciorului, între str. Nottara și str. Cameliei

