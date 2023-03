Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman spune că erorile de arbitraj au fost și pro și contra echipei antrenate de Marius Măldărășanu. Șeful clubului sibian este convins că acestea au fost neintenționate, fapt pentru care nu a luat atitudine în mod public, însă solicită arbitrilor să consulte mai des sistemul VAR.

“Greșeli de arbitraj vor fi în continuare. Au fost greșeli și pro și contra noastră, dar eu nu văd ceva voit. Dacă era voit, probabil discutam mai mult. Dar, să ținem cont că și ei sunt oameni, la fel ca noi, facem toți greșeli, trebuie să le acordăm circumstanțe. Ce mi-aș dori e ca ei să fie mai atenți. Acum cu VAR-ul, ei pot să consulte VAR mai des, asta mi-aș dori. Eu nu am ce să le reproșez pentru că sunt și ei oameni. Mi-aș dori, odată cu schimbul de generații, să depășim și vechile metehne, acelea de a studia pe la TV că arbitrii ne dezavantajează, sau că adversarii au udat terenul prea mult”, a explicat Dani Coman la Digi Sport.

”Să nu avem emoții cu retrogradarea”

Meciul FC Hermannstadt – U Craiova 1948, din ultima etapă a sezonului regular se joacă duminică, 12 martie, de la ora 21:00, pe noua arenă din Sibiu. Fostul portar își dorește ca trupa lui Marius Măldărășanu să scape de grijile retrogradării. ”Oricare echipă poate câștiga. Eu am încredere în jucători, am văzut cum s-au pregătit, și-au recăpătat încrederea, am demonstrat că putem câștiga cu oricine. Îmi doresc să nu am emoții cu retrogradarea, chiar dacă am câștigat în Giulești. Va fi o luptă extrem de grea, orice echipă din play-out poate retrograda”, a mai spus Dani Coman.

”Nu promovăm golăneala ieftină”

Fostul atacant Robert Niță l-a acuzat pe președintele lui FC Hermannstadt că nu iese mai mult în spațiul public, pentru a discuta de arbitraje, însă Dani Coman anunță că vrea să promoveze alt spirit, cel al organizării și corectitudinii. “Am citit ce a spus Robert Niță. Depinde ce vrem să promovăm în România. Dacă vrem să promovam inteligența, organizarea și corectitudinea sau să promovăm golăneala ieftină. Dacă vrem asta, înseamnă ca Niță are dreptate. Dar, eu văd lucrurile diferit. Eu îmi doresc să creștem altfel în fotbal. Dar metehnele văd că au rămas aceleași”, a spus Dani Coman, la Liga Digisport.

