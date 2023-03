După succesul clar obținut vineri de CSU Sibiu în deplasare, 84-67 cu Dinamo, în etapa 22 din Liga Națională, pivotul Rareș Uță spune că este bucuros de modul în care echipa sa joacă în Grupa 1-10.

”A fost un meci greu, cum ne așteptam, cred că am controlat meciul de la început până la sfârșit. În sfertul patru au revenit un pic, dar am luat time-out, am vorbit ce să facem și am executat foarte bine, de acolo nu am mai avut probleme. Sunt foarte fericit de cum jucăm, nu doar cu Dinamo, dar și cu Oradea și în celelalte meciuri, sper să o ținem tot așa. Trebuie să câștigăm acasă cu Constanța, vă așteptăm pe toți să umplem sala” a spus Rareș Uță. Pivotul naționalei a câștigat vineri chiar împotriva fostei sale echipe, acesta jucând în prima parte a sezonului la Dinamo.

”Am jucat bine în defensivă”

Antrenorul Tomas Rinkevicius a fost mulțumit că, în jocul cu Dinamo, elevii săi au urmat planul tactic. ”A fost un meci bun, o victorie importantă în deplasare, înseamnă dublu pentru noi. Cred că am jucat bine de la început în defensivă și planul nostru a funcționat. Când ești bun în defensivă, ai posibilități mai multe în ofensivă. Am arătat ca o echipă, am pasat, din prima repriză ne-am mărit șansele pentru două puncte. Sunt fericit pentru echipă, jucătorii mi-au urmat sfaturile și asta a fost important” a spus tehnicianul CSU Sibiu.

