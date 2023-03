Antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a prefațat într-o conferință de presă jocul de duminică, de pe noua arenă din Sibiu, contra lui FC U Craiova. Partida dintre Sepsi și U Craiova 1948 se va disputa joi 16 martie, de la ora 21:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Marius Măldărășanu spune că prioritar este ca echipa să iasă din zona periculoasă a clasamentului și este convins că jucătorii săi pot câștiga, dacă vor avea determinarea din disputa cu Rapid. ”Cu cele 9 puncte în plus, era ceva interesant să joci ultima etapă cu atingerea obiectivului pe masă. Asta e, suntem unde suntem și trebuie să ieșim din zona periculoasă. Este un meci foarte greu, o echipă foarte bună cu jucători de calitate, am înțeles că au și ei ceva probleme de lot. Noi ne dorim trei puncte, ne dorim să legăm două victorii, pentru a avea un moral bun pe început de play-out. FC U Craiova are jucători cu calitate, este clar că își doresc foarte mult să câștige aici, având încă o șansă cu rejucarea, dar important este ce jucăm noi, ce vom da pe teren ca atitudine, determinare. Dacă jucam cu atitudinea avută cu Rapid, atunci vom câștiga, cu siguranță”.

”A fost o decizie înțeleaptă”

De asemenea, tehnicianul a salutat decizia Federației, de rejucare a partidei Sepsi – FC U Craiova, care va decide locul 6. ”Mă bucur că până la urmă se rejoacă meciul lor contra celor de la Sepsi, asta trebuia să se întâmple, fotbalul trebuie să se joace pe teren. Sunt totuși exemple diferite în ceea ce ni s-a întâmplat nouă și ce s-a întâmplat cu ei la Sepsi, dar a fost o decizie înțeleaptă. Se puteau lua alte măsuri decât cele care se luaseră la meciul lor. Se putea juca fără spectatori, se pot evacua spectatorii care pun probleme, trebuie să ne disciplinăm în ce privește rasismul și xenofobia, dar încă o dată este o decizie înțeleaptă, nu vreau să detaliez prea mult pentru că este lupta lor”, a mai declarat Marius Măldărășanu.

”Diferența se va face la atitudine și mental”

După remiza celor de la Botoșani, 1-1 cu Mioveni, Hermannstadt poate prinde chiar locul 11, ceea ce i-ar aduce un program mai avantajos în play-out. Sibienii trebuie să câștige cu FC U, iar Chindia să piardă luni cu Voluntari. ”Dacă termini de la 11 în sus, atunci ai cinci jocuri acasă și patru în deplasare. Noi trebuie să câștigăm duminică cu FC U, apoi se trage linie și vedem unde vom fi” a spus Măldă.

Antrenorul lui Hermannstadt anticipează un play-out foarte echilibrat. Va fi un play-out cum nu a fost, toate echipele sunt aproape una de cealaltă. Nu mă gândesc prea mult la play-out, dar cu siguranță va fi cel mai echilibrat de până acum. Diferența se va face la detalii, atitudine, la mental, fiecare meci va fi o finală. Până atunci, ne dorim să câștigăm cu FC U Craiova, iar spectatorii să vină și să fie gălăgie pe stadion, avem nevoie unii de ceilalți și fanii pot fi al 12-lea jucător”

