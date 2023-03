La interviurile după meciul disputat duminică seara, FC Hermannstadt – FC U Craiova 1-0, jucătorii sibieni Gabi Iancu și Ionuț Stoica au vorbit despre importanța celor trei puncte, care dau un moral excelent echipei în start de play-out.

Gabi Iancu a jucat excelent împotriva fostei sale echipe și a avut și o bară, cu un șut năpraznic, din careu. ”Dacă Sepsi – FC U se termină egal, echipa aceasta era în play-out, pe merit sportiv. Acest lucru contează pentru noi, ne-a revenit moralul, am jucat foarte bine și nu cred că există vreun dubiu că nu trebuia să câștigăm cele trei puncte. Am jucat contra fostei mele echipe, nu m-am pregătit special, dar nu mi-a picat bine că ne-am despărțit. Nu aveam ce să demonstrez, fac 29 de ani și trebuie să revin, lumea începe să uite de mine și asta nu e bine. Am jucat pentru echipă, este foarte important că am ieșit din zona aceea, orice loc în sus în clasament înseamnă bani mai mulți pentru club” a spus Gabi Iancu. Hermannstadt poate termina sezonul regular pe 11, dacă Chindia pierde azi cu Voluntari și Sibiul ar avea un program mai accesibil în play-out.

”Unitatea poate face diferența în play-out”

Căpitanul Ionuț Stoica spune că locul Sibiului este în partea superioară a clasamentului, după jocurile foarte bune făcute împotriva echipelor importante din Liga 1. ”După depunctare, colegii s-au simțit foarte demoralizați, nu mai aveau încredere în ei, dar încet, încet, am revenit. Dacă câștigam mai devreme, venea și încrederea mai repede. Mă bucur că am legat două victorii, este foarte important, ne dă încredere pe mai departe. Noi am scos puncte multe cu echipele din play-off, am făcut meciuri foarte bune, dar suntem unde suntem, trebuie să uităm ce a fost. Este important ce va fi în continuare, trebuie fim concentrați și să scăpăm din zona de retrogradare, nu merităm să fim acolo jos, pe loc de retrogradare. Unitatea poate face diferența în play-out, suntem în revenire și sper să o ținem tot așa” a precizat Ionuț Stoica.

